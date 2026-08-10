Courtside στο Castel Volturno, στην Ιταλία

Ξαφνικά, φασαρία. Από ένα φορτηγάκι που βρίσκεται δίπλα πετάγονται μερικά παιδιά και κατευθύνονται στο γήπεδο. Μέλη της "Tam Tam Basketball Academy" έχουν κάνει αυτό το γήπεδο την έδρα τους, βρέξει-χιονίσει. Στα χρόνια που ακολούθησαν μετά την αποχώρηση των πλούσιων κατοίκων του Castel Volturno, στην περιοχή συνέρρευσαν εκτοπισμένοι μετανάστες, πολλοί από τη Νιγηρία, που βρήκαν καταφύγιο όπου μπορούσαν, μερικές φορές ακόμα και στις ερειπωμένες υποδομές που βρίσκονται διάσπαρτες στην πόλη. Η εθελοντική, μη κερδοσκοπική ακαδημία, που δημιουργήθηκε από τον ντόπιο Massimo Antonelli (ο οποίος είναι και προπονητής της), σκοπεύει να προσφέρει στα παιδιά της κοινότητας των μεταναστών μια θετική δομή και έναν χώρο ανάπτυξης και εξέλιξης. Το γήπεδο αυτό είναι επίσης και ένα ωραίο μέρος για μπάσκετ. "Μου αρέσει να παίζω εδώ που ακούω και τον ήχο των κυμάτων", λέει ο δωδεκάχρονος Cinzia Orobor, "ο αέρας εδώ, δίπλα στη θάλασσα, είναι πιο δροσερός".