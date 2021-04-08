Πέρα από την εφαρμογή: Η Lillian Ahenkan (ή “@FlexMami”) ξεχωρίζει με το προσωπικό της στιλ

Σε όλο το λύκειο, φορούσα στολή. Έπρεπε να σκεφτώ τι θα φορούσα μόνο μία ημέρα της εβδομάδας, όταν θα πήγαινα σε κάποιο πάρτι το Σάββατο. Ένα μέρος του εαυτού μου ήταν πραγματικά ενθουσιασμένο με την ιδέα της ενηλικίωσης και της ελευθερίας να ντύνομαι μόνη μου.



Τελειώνοντας το λύκειο, βρέθηκα σε ένα πολύ σημαντικό σημείο καμπής στη ζωή μου. Αναρωτιόμουν ποια ήμουν και πώς ήθελα να με βλέπουν οι άλλοι. Αυτό εκδηλώθηκε όταν ήμουν 20 ετών, οπότε και με απασχολούσε πραγματικά το γεγονός ότι δεν ήθελα να φοράω τζιν και T-Shirt με sneaker, επειδή πίστευα ότι όλοι θα θεωρούσαν ότι ήμουν τεμπέλα. Πραγματικά, έπρεπε να βιώσω κάτι δυνατό για να συνέλθω και να νιώσω αποδεκτή με το άνετο ντύσιμο. Παρατηρώ ότι στις κουλτούρες του δυτικού κόσμου, το κομψό και σωστό ντύσιμο δημιουργεί πολύ συγκεκριμένους συνειρμούς, επομένως διαπίστωσα ότι δημιουργεί φραγμούς όσον αφορά την ένταξη ενός ατόμου στο κοινωνικό σύνολο. Σε γενικές γραμμές, δεν θεωρώ ότι αυτό με κάνει να νιώθω άνετα, αλλά πιστεύω ότι όλα αυτά τα κοινά στοιχεία έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για εμένα.