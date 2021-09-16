Νέα αίσθηση του ανήκειν

Έχεις πει ότι ο αθλητισμός μπορεί να δώσει πίστη στους νέους ανθρώπους. Ποιο στοιχείο του αθλητισμού έχει αυτήν την ιδιότητα και τι μας διδάσκει;

BEBE: Θεωρώ ότι το πιο υπέροχο πράγμα στον αθλητισμό είναι ότι μπορεί να δημιουργήσει μια εκπληκτική ομάδα ανθρώπων γύρω σου. Αρχικά, αυτοί οι άνθρωποι είναι απλώς η ομάδα σου, αλλά με τον καιρό γίνονται κατά κάποιον τρόπο η οικογένειά σου. Δεν έχει σημασία η ηλικία: είτε είσαι μικρός είτε μεγάλος, ο αθλητισμός είναι ό,τι καλύτερο, επειδή μπορεί να σου χαρίσει μια πραγματική οικογένεια. Παλαιότερα, εστίαζα περισσότερο στη νεότερη γενιά, επειδή η πολιτιστική αλλαγή ξεκινά από εκείνη. Ωστόσο, ο αθλητισμός είναι σίγουρα για όλους.