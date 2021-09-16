Νέα αίσθηση του ανήκειν: Bebe Vio
Αθλητές*
Είναι το καλοκαίρι του αθλητισμού. Όμως, η ξιφομάχος με αμαξίδιο Bebe Vio δεν βλέπει δύο ξεχωριστές διοργανώσεις. Αντιθέτως, οραματίζεται μία διοργάνωση για όλους. Όπου αθλητές όλων των ικανοτήτων θα μοιράζονται τη μεγαλύτερη σκηνή του αθλητισμού.
Σε ηλικία έντεκα ετών, η ζωή της Bebe Vio άλλαξε αφού κόλλησε μηνιγγίτιδα. Όμως, μέσα από τον αθλητισμό βρήκε έναν χώρο για να εκφράζεται και μια φωνή που κάνει τον κόσμο να αλλάξει τη στάση του απέναντι στους απανταχού αθλητές. Η Bebe μοιράστηκε μαζί μας το όραμά της για το μέλλον, αλλά και τον τρόπο που αποτελεί πηγή έμπνευσης για τη γενιά της, τονίζοντας ότι ο αθλητισμός δεν ανήκει μόνο σε λίγους και εκλεκτούς, αλλά σε οποιονδήποτε αθλείται.
Μπορείς να μας πεις πώς ένιωσες την πρώτη φορά που έπαιξες οποιοδήποτε σπορ;
BEBE: Την πρώτη φορά που πάτησα το πόδι μου σε στάδιο ξιφασκίας, όλα μου φάνηκαν υπέροχα: ο ήχος από τα ξίφη που διασταυρώνονταν, η μυρωδιά του σταδίου, η μυρωδιά του ιδρώτα και οι κραυγές του κόσμου. Όλα ήταν υπέροχα. Είχα ανατριχιάσει.
"Την πρώτη φορά που πάτησα το πόδι μου σε στάδιο ξιφασκίας, όλα μου φάνηκαν υπέροχα… είχα ανατριχιάσει".
– Bebe Vio
Έχεις πει ότι ο αθλητισμός μπορεί να δώσει πίστη στους νέους ανθρώπους. Ποιο στοιχείο του αθλητισμού έχει αυτήν την ιδιότητα και τι μας διδάσκει;
BEBE: Θεωρώ ότι το πιο υπέροχο πράγμα στον αθλητισμό είναι ότι μπορεί να δημιουργήσει μια εκπληκτική ομάδα ανθρώπων γύρω σου. Αρχικά, αυτοί οι άνθρωποι είναι απλώς η ομάδα σου, αλλά με τον καιρό γίνονται κατά κάποιον τρόπο η οικογένειά σου. Δεν έχει σημασία η ηλικία: είτε είσαι μικρός είτε μεγάλος, ο αθλητισμός είναι ό,τι καλύτερο, επειδή μπορεί να σου χαρίσει μια πραγματική οικογένεια. Παλαιότερα, εστίαζα περισσότερο στη νεότερη γενιά, επειδή η πολιτιστική αλλαγή ξεκινά από εκείνη. Ωστόσο, ο αθλητισμός είναι σίγουρα για όλους.
"Δεν έχει σημασία η ηλικία: είτε είσαι μικρός είτε μεγάλος, ο αθλητισμός είναι ό,τι καλύτερο, επειδή μπορεί να σου χαρίσει μια πραγματική οικογένεια".
– Bebe Vio
Μέχρι πρότινος, στο προσκήνιο βρίσκονταν κυρίως οι αρτιμελείς αθλητές. Όμως, εσύ άλλαξες τα δεδομένα, δίνοντας σε μια νέα γενιά αθλητών το κίνητρο να πιστέψουν. Πώς θα διατηρήσουμε αυτήν τη νοοτροπία;
BEBE: Όταν ήμουν μικρή, είχα ξεκινήσει με όρθια ξιφασκία, καθώς ήμουν αρτιμελής. Σε ηλικία 13 ετών, άρχισα να ασχολούμαι με τον παραολυμπιακό αθλητισμό. Τότε, κατά κάποιον τρόπο, ανακάλυψα έναν ολοκαίνουργιο κόσμο, αλλά είχα τα ίδια συναισθήματα, την ίδια αίσθηση και ίσως ακόμα καλύτερη ομάδα. Επομένως, δεν έχει σημασία αν είσαι αρτιμελής ή αν έχεις αναπηρία. Το σημαντικό είναι να δημιουργήσεις έναν υπέροχο τρόπο να ζεις μέσα από τον αθλητισμό και αυτό μπορεί να σε βοηθήσει πολύ.
"Κατά κάποιον τρόπο, ανακάλυψα έναν ολοκαίνουργιο κόσμο, αλλά είχα τα ίδια συναισθήματα, την ίδια αίσθηση και ίσως ακόμα καλύτερη ομάδα".
– Bebe Vio
Ποιο είναι το στοιχείο του αθλητισμού που μας ενώνει;
BEBE: Ότι περιλαμβάνει ανθρώπους όλων των ειδών. Επειδή ο αθλητισμός αποτελείται από ανθρώπους, αποτελείται από αθλητές. Θεωρώ ότι το καλύτερο πράγμα, ιδίως στον αθλητισμό ΑμεΑ, είναι ότι κάθε αθλητής έχει μια τελείως διαφορετική ιστορία πριν μπει στον στίβο ή στο γήπεδο ποδοσφαίρου.
Μου αρέσει πολύ που είμαι αθλήτρια με αναπηρία, επειδή λατρεύω τον κόσμο στον οποίο ζω και τις ιστορίες που μαθαίνω από αθλητές όλων των ειδών.
"Μου αρέσει πολύ που είμαι αθλήτρια με αναπηρία, επειδή λατρεύω τον κόσμο στον οποίο ζω και τις ιστορίες που μαθαίνω από αθλητές όλων των ειδών".
– Bebe Vio
Σκηνοθεσία: Vittoria Elena Simone @vittoriaelenasimone
Φωτογραφίες: Dali Geralle @dali.ggallery
Φωτογραφίες: Carolina Di Lazzaro @carolinadilazzaro