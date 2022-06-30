Αγόρασε όλες τις νέες κυκλοφορίες

Αγόρασε

Podcast "Trained": βρες το δικό σου "γιατί" με τον Simon Sinek

Προπόνηση

Τα βιβλία του και οι ομιλίες του στο TED σχετικά με το κίνητρο ενέπνευσαν εκατομμύρια ανθρώπους. Τώρα, ο συγγραφέας εξηγεί τι σημαίνει η έρευνά του για τον αθλητή.

Τελευταία ενημέρωση: 30 Ιουνίου 2022
Χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά
Podcast "Trained": Βρες το δικό σου "γιατί" με τον Simon Sinek

Πάνω στη βιασύνη μας να μάθουμε το "πώς", συχνά προσπερνάμε το "γιατί", όπως παρατηρεί ο συγγραφέας και ομιλητής παρακίνησης Simon Sinek. Θεωρεί ότι πριν ξεκινήσουμε οτιδήποτε, ένα πρόγραμμα προπόνησης, μια νέα δουλειά, μια σχέση, πρέπει να έχουμε ξεκαθαρίσει μέσα μας τον λόγο που το κάνουμε. Όπως λέει, αυτό είναι το κλειδί για να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές μας σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Σε αυτό το επεισόδιο, συναντά τον Ryan Flaherty για να μας βοηθήσει να εστιάσουμε στον δικό μας στόχο, να διαχειριστούμε το άγχος μας και να επαναπροσδιορίσουμε την καθημερινή μας προπόνηση αντιμετωπίζοντάς την ως ένα "αέναο παιχνίδι".

Άκουσε τώρα

Έχεις κάποια ερώτηση σχετικά με τη νοοτροπία, την κίνηση, τη διατροφή, την αποκατάσταση ή τον ύπνο; Θέλεις να προτείνεις έναν καλεσμένο ή ένα θέμα; Στείλε email στον Flaherty στη διεύθυνση trained@nike.com και θα το λάβει υπόψη του.

Ημερομηνία αρχικής δημοσίευσης: 11 Νοεμβρίου 2020