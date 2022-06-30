Podcast "Trained": βρες το δικό σου "γιατί" με τον Simon Sinek

Πάνω στη βιασύνη μας να μάθουμε το "πώς", συχνά προσπερνάμε το "γιατί", όπως παρατηρεί ο συγγραφέας και ομιλητής παρακίνησης Simon Sinek. Θεωρεί ότι πριν ξεκινήσουμε οτιδήποτε, ένα πρόγραμμα προπόνησης, μια νέα δουλειά, μια σχέση, πρέπει να έχουμε ξεκαθαρίσει μέσα μας τον λόγο που το κάνουμε. Όπως λέει, αυτό είναι το κλειδί για να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές μας σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Σε αυτό το επεισόδιο, συναντά τον Ryan Flaherty για να μας βοηθήσει να εστιάσουμε στον δικό μας στόχο, να διαχειριστούμε το άγχος μας και να επαναπροσδιορίσουμε την καθημερινή μας προπόνηση αντιμετωπίζοντάς την ως ένα "αέναο παιχνίδι".