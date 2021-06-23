Πώς να βρεις αληθινές απαντήσεις στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τη συγγραφέα Safiya Noble

Η αλήθεια βρίσκεται εκεί έξω. Απλώς, μπορεί να μην τη βρούμε μέσα σε μισό δευτερόλεπτο. Όπως λέει η Safiya Noble, PhD, αναπληρώτρια καθηγήτρια επιστημών της πληροφορίας στο UCLA, αυτό περιμένει ο περισσότερος κόσμος τη σημερινή εποχή. Σε αυτό το επεισόδιο του "Trained", η συγγραφέας του βιβλίου "Algorithms of Oppression" αποκαλύπτει στον Ryan Flaherty, Senior Director of Performance της Nike, πώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί και οι διαφημιστικές εταιρείες "μαγειρεύουν" τα αποτελέσματα αναζήτησης, ώστε να αυξήσουν την κερδοφορία τους και να μειώσουν την προσοχή μας, αλλά και πώς αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν την κοινωνία μας. Επίσης, εξηγεί γιατί κάποιες πληροφορίες δεν εμφανίζονται στο διαδίκτυο και γιατί είναι τόσο σημαντικό να προσέχουμε τις ψηφιακές μας προσλαμβάνουσες. Πάντα μπορεί να πέσουμε στην παγίδα να προτιμήσουμε την ψηφιακή αντί για την πραγματική ζωή, αλλά οι συμβουλές της Noble μπορούν να μας βοηθήσουν να κάνουμε μερικές απλές αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες.