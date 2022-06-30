Γιατί πρέπει να διαφοροποιήσεις τις δεξιότητές σου, σύμφωνα με τον συγγραφέα David Epstein

Αν ρωτήσεις τον David Epstein, συγγραφέα best-seller σύμφωνα με τους New York Times και ρεπόρτερ σε θέματα αθλητικής επιστήμης, πώς νιώθει για το 2020, θα σου απαντήσει κάπως έτσι: είναι το απρόβλεπτο ή "φαύλο" περιβάλλον που οδηγεί στην ανάπτυξη, αν έχεις τις κατάλληλες δεξιότητες για να τα καταφέρεις. Ανάπτυξε αυτές τις δεξιότητες με αυτό το επεισόδιο του "Trained". Ο Epstein συζητά μέσω βιντεοκλήσης με τον παρουσιαστή Ryan Flaherty, Nike Senior Director of Performance και μέλος του Nike Performance Council, ο οποίος προπονεί κορυφαίους αθλητές. Ο Epstein εξηγεί γιατί είναι προτιμότερο να έχεις μικρή εμπειρία σε πολλά πράγματα (αθλήματα, αντικείμενα, δεξιότητες) από το να είσαι απόλυτα εξειδικευμένος σε έναν μόνο τομέα. Επισημαίνει επίσης πως η επιτυχία δεν είναι γραμμική και δεν εξαρτάται από την ηλικία, ενώ αναφέρεται και στις ερωτήσεις που μπορούμε όλοι να κάνουμε στον εαυτό μας για να εκπληρώσουμε περισσότερους στόχους στη ζωή μας, τόσο εντός όσο και εκτός γυμναστηρίου.