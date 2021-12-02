Rower Arshay Cooper: Πώς ο αθλητισμός σε βοηθάει να ξεπεράσεις τις αντίξοες καταστάσεις

Μεγαλώνοντας στο Ουέστ Σάιντ του Σικάγο, η μοίρα του Arshay Cooper θα μπορούσε να έχει καθοριστεί από το πόσο κοντά βρισκόταν στη βία των συμμοριών. Ωστόσο, όταν γράφτηκε στην πρώτη λυκειακή ομάδα κωπηλασίας της Αμερικής που αποτελείται αποκλειστικά από μαύρα άτομα, έκανε αλλαγή πορείας και απέκτησε ηγετικό ρόλο σε μια ομάδα η οποία διεκδικούσε τη θέση της σε ένα άθλημα που ιστορικά στερείται ποικιλομορφίας. Σήμερα είναι ένας επιτυχημένος σεφ, συγγραφέας και ακτιβιστής και φέρνει κοινότητες χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων σε επαφή με την κωπηλασία, ώστε τα παιδιά να έχουν ευκαιρίες για ένα καλύτερο μέλλον. Σε αυτό το επεισόδιο του Trained, ο Arshay συναντά την παρουσιάστρια Jaclyn Byrer και μοιράζεται μαζί της πώς η κωπηλασία έδωσε στα μέλη της ομάδας του τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τα παιδικά τραύματα. Μέσα από λεπτομερείς ιστορίες σχετικά με τις εμπειρίες του ως αθλητή και μέντορα, μας δείχνει ότι δεν υπάρχει έλλειψη ταλέντου, παρά μόνο έλλειψη ευκαιριών. Εξηγεί επίσης πώς μπορούμε όλοι να βελτιώσουμε τις κοινότητες γύρω μας.