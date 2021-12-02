Rower Arshay Cooper: Πώς ο αθλητισμός σε βοηθάει να ξεπεράσεις τις αντίξοες καταστάσεις

Podcast "Trained": θεραπεύσου μέσα από τον αθλητισμό με τον Arshay Cooper
Προπόνηση
Κάθε τράβηγμα του κουπιού οδήγησε αυτήν την ομάδα κωπηλασίας, η οποία απαρτίζεται αποκλειστικά από μαύρα άτομα, από το Ουέστ Σάιντ του Σικάγο σε ένα καλύτερο μέλλον. Άκουσε την ιστορία τους, μια πραγματική πηγή έμπνευσης.
Το podcast "Trained" εξερευνά τις τελευταίες εξελίξεις στο ολιστικό fitness.
Μεγαλώνοντας στο Ουέστ Σάιντ του Σικάγο, η μοίρα του Arshay Cooper θα μπορούσε να έχει καθοριστεί από το πόσο κοντά βρισκόταν στη βία των συμμοριών. Ωστόσο, όταν γράφτηκε στην πρώτη λυκειακή ομάδα κωπηλασίας της Αμερικής που αποτελείται αποκλειστικά από μαύρα άτομα, έκανε αλλαγή πορείας και απέκτησε ηγετικό ρόλο σε μια ομάδα η οποία διεκδικούσε τη θέση της σε ένα άθλημα που ιστορικά στερείται ποικιλομορφίας. Σήμερα είναι ένας επιτυχημένος σεφ, συγγραφέας και ακτιβιστής και φέρνει κοινότητες χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων σε επαφή με την κωπηλασία, ώστε τα παιδιά να έχουν ευκαιρίες για ένα καλύτερο μέλλον. Σε αυτό το επεισόδιο του Trained, ο Arshay συναντά την παρουσιάστρια Jaclyn Byrer και μοιράζεται μαζί της πώς η κωπηλασία έδωσε στα μέλη της ομάδας του τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τα παιδικά τραύματα. Μέσα από λεπτομερείς ιστορίες σχετικά με τις εμπειρίες του ως αθλητή και μέντορα, μας δείχνει ότι δεν υπάρχει έλλειψη ταλέντου, παρά μόνο έλλειψη ευκαιριών. Εξηγεί επίσης πώς μπορούμε όλοι να βελτιώσουμε τις κοινότητες γύρω μας.
"Πιστεύω ότι αγωνιζόμασταν για κάτι μεγαλύτερο, κάτι που ήταν μεγαλύτερο από κάθε μετάλλιο. Και αυτό ήταν που είχε αντίκτυπο στο σχολείο, στη ζωή και στις οικογένειές μας."
Arshay Cooper
Κωπηλάτης και συγγραφέας του A Most Beautiful Thing
Έχεις κάποια ερώτηση σχετικά με τη νοοτροπία, την κίνηση, τη διατροφή, την αποκατάσταση ή τον ύπνο; Θέλεις να προτείνεις έναν καλεσμένο ή ένα θέμα; Στείλε email στη Jaclyn στη διεύθυνση trained@nike.com και θα το λάβει υπόψη της.