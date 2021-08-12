Οι οικογενειακές ρίζες ενέπνευσαν την αθλήτρια και μοντέλο Amira Natanne να κυνηγήσει τα όνειρά της

Τώρα, η Amira καταστρώνει τις επόμενες κινήσεις και τους στόχους της για τη ζωή, μεταξύ των οποίων και η σχέση της με τον αθλητισμό. Αν και μερικές φορές νοσταλγεί τον καιρό που ήταν μέλος οργανωμένων αθλητικών ομάδων, η εξάσκησή της στην κίνηση τη βοηθά να παραμένει προσγειωμένη. Μερικές φορές, κάνει άρση βαρών στο σπίτι ή μεγάλους περιπάτους και πρόκειται να ξεκινήσει μια πρόκληση γιόγκα 30 ημερών. Παρόλο που η ίδια δηλώνει ανυπόμονη, προσπαθεί να ενσωματώσει στο πρόγραμμά της τον διαλογισμό.



Αντλώντας έμπνευση από τον παππού της, τα μαθήματα στα οποία γράφτηκε στο κολέγιο αφορούσαν την εσωτερική παθολογία και τον αντίκτυπό της στα περιθωριοποιημένα σώματα, όσον αφορά το φύλο και τη φυλή. Ένας μεγάλος στόχος της είναι να αντιστρέψει τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας των μαύρων γυναικών κατά τον τοκετό και σκέφτεται να διοχετεύσει αυτήν την ενέργειά της αποκτώντας πιστοποίηση βοηθού μητρότητας, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει τις μητέρες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον τοκετό. Είναι ένας σημαντικός, αλλά και πολύ οικείος τομέας για εκείνη. "Η μητέρα μου έχει πέντε παιδιά και έχει κάνει τέσσερις καισαρικές τομές", λέει η Amira.



Η μετανάστρια της Νέας Υόρκης πιστεύει ότι είναι πολύ εύκολο να διαπιστώσει κανείς από πού πηγάζει η περιέργεια και το ασίγαστο πάθος της να κάνει ερωτήσεις και να προσφέρει βοήθεια. Από την οικογένειά της. "Από αυτούς έμαθα να φροντίζω την κοινότητά μου", λέει η Amira. "Η οικογένειά μου φρόντιζε την κοινότητα".