Οι οικογενειακές ρίζες ενέπνευσαν την αθλήτρια και μοντέλο Amira Natanne να κυνηγήσει τα όνειρά της

Οι οικογενειακές ρίζες ενέπνευσαν την Amira να επαναπροσδιορίσει το μέλλον της
Κουλτούρα
Πώς η 23χρονη αθλήτρια και μοντέλο κυνήγησε τα όνειρά της για να μορφωθεί και να ζήσει σε μια μεγαλούπολη, καταφέρνοντας να γίνει η πρώτη απόφοιτος κολεγίου της γενιάς της.
Η σειρά "Πρωτοπόροι" είναι αφιερωμένη σε αυτούς που κατακτούν νέους ορίζοντες στον αθλητισμό και στη ζωή.
"Όταν ο κόσμος με ρωτάει από πού κατάγομαι, απαντάω από το 'ανύπαρκτο του πουθενά'". Πιο συγκεκριμένα, η Amira Natanne μιλάει και αστειεύεται, έως έναν βαθμό, για το Lutcher της Λουιζιάνα, μια μικρή βιομηχανική πόλη μεταξύ Νέας Ορλεάνης και Μπατόν Ρουζ. "Πρέπει να βγεις από τον αυτοκινητόδρομο για να το βρεις", λέει το 23χρονο μοντέλο και πρόσφατη απόφοιτος κολεγίου. "Έχεις μεγάλες πιθανότητες να γνωρίζεις τους πάντες ή να είσαι συγγενής με τους πάντες".
Αν και μικρή πόλη, το Lutcher είναι ο θεμέλιος λίθος για την αποφασιστικότητα της Amira να γνωρίσει τον έξω κόσμο. Είναι η πρώτη απόφοιτος κολεγίου της γενιάς της. Το πτυχίο και η ζωή της στη Νέα Υόρκη αποτελούν ένα μέρος του ονείρου που υλοποίησε φεύγοντας από το Lutcher για να κυνηγήσει τον στόχο της για ένα πτυχίο στη βιοηθική, και τώρα για να ξεκλειδώσει νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Από το διαμέρισμά της, περίπου 2,500 χιλιόμετρα μακριά, στο Bushwick του Μπρούκλιν, αναλογίζεται πόσο μακριά έχει φτάσει.
Οι ρίζες της Amira με το Lutcher είναι πολύ βαθιές. Ο προπάππους της ίδρυσε και λειτούργησε την πρώτη και, για λίγο καιρό, μοναδική παραϊατρική υπηρεσία σε αυτό το τμήμα της κομητείας. Καθώς μεγάλωνε, όταν κάποιος μάθαινε το επώνυμό της, είχε συχνά να αφηγηθεί ιστορίες για το πώς ο προπάππους της έσωσε τη ζωή κάποιου συγγενή του. "Βρισκόμασταν 45 λεπτά έξω από την πόλη, επομένως η οικογένειά μου φρόντιζε ολόκληρη την περιοχή", αναφέρει.
Η συμβολή της μεγάλης οικογένειάς της ήταν καθοριστική στη διαμόρφωση της ανατροφής της. "Σε φρόντιζε όποιος βρισκόταν στο δωμάτιο τη δεδομένη στιγμή", θυμάται. Και τα άτομα στο δωμάτιο πάντα την παρότρυναν να χαράξει και να προσδιορίσει τη δική της πορεία. "Ποτέ δεν μου υπενθύμισαν ότι είμαι κορίτσι και δεν μπορώ να κάνω κάποια πράγματα", λέει η Amira. "Αντ' αυτού, με παρότρυναν να περιμένω τη σειρά μου και να μάθω να φροντίζω τον εαυτό μου. Να μην αφήνω τη γνώμη των άλλων να επηρεάσει αυτό που είμαι".
"Ποτέ δεν μου υπενθύμισαν ότι είμαι κορίτσι και δεν μπορώ να κάνω κάποια πράγματα. Αντ' αυτού, με παρότρυναν να περιμένω τη σειρά μου και να μάθω να φροντίζω τον εαυτό μου".
Επομένως, η Amira αποφάσισε να περιμένει τη σειρά της για να κατακτήσει περισσότερα. "Ήξερα ότι δεν ήθελα να ζήσω μόνιμα στο Lutcher", αναφέρει. "Είναι ένα μέρος όπου τελειώνεις το λύκειο, παντρεύεσαι τον καλό σου από το σχολείο, μένετε μαζί, κάνετε παιδιά, εκείνος δουλεύει στο εργοστάσιο και αγοράζετε ένα σπίτι στα 22 σας".
Αντ' αυτού, η Amira έβαλε στόχο τη Νέα Υόρκη και το πανεπιστήμιο. Για τέσσερα χρόνια, αφιέρωσε ψυχή και σώμα στον στόχο της, συμμετέχοντας σχεδόν σε όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες που είχε να προσφέρει το λύκειο του Lutcher, μεταξύ των οποίων ήταν η λέσχη σκοποβολής, το άλμα επί κοντώ, διάφοροι μαθητικοί όμιλοι αριστούχων και η ομάδα άρσης βαρών. "Μου άρεσε η άρση βαρών", αναπολεί. "Τη λάτρευα. Δεν ήμουν καλή σε αυτό, αλλά η ομάδα ήταν πραγματικά σπουδαία. Είχε βγει δέκα φορές πρώτη στο πρωτάθλημα της πολιτείας. Υπήρχαν κάποιοι καλοί. Εγώ δεν ανήκα σε αυτούς, αλλά βοηθούσα όπου μπορούσα".
Αφού έστειλε δεκάδες αιτήσεις για κολέγια και
έλαβε την επιστολή αποδοχής από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης το 2015, η Amira πήρε την πτήση από τη Λουιζιάνα στη Νέα Υόρκη για να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, μαζί με άλλους συμφοιτητές της.
"Πολλά από τα άτομα που γνώρισα εκεί ήταν πρώτης γενιάς. Αυτό με έκανε να νιώσω ανακούφιση και να αντιμετωπίσω την κατάσταση πιο εύκολα", αναφέρει.
Φεύγοντας από το Lutcher, συνάντησε στον δρόμο της πολλές νέες εμπειρίες. Για παράδειγμα, υπέγραψε συμβόλαιο με ένα πρακτορείο μόντελινγκ και εμφανίστηκε σε πασαρέλες στην Εβδομάδα μόδας της Νέας Υόρκης και σε διάφορες διαφημιστικές καμπάνιες. Αυτή η επιλογή ξύπνησε και πάλι την επιθυμία της Amira να δει τον κόσμο. "Μου έδειξε ότι είμαι ικανή να κάνω πράγματα", λέει. "Έμαθα ότι είμαι ανεξάρτητη, ικανή, χαρισματική όπου χρειάζεται και σκληρή, όποτε απαιτείται". Για την ακρίβεια, έχει ήδη ταξιδέψει μόνη της με μεγάλη ευκολία σε μακρινούς προορισμούς όπως η Ινδονησία, το Μεξικό και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Τώρα, η Amira καταστρώνει τις επόμενες κινήσεις και τους στόχους της για τη ζωή, μεταξύ των οποίων και η σχέση της με τον αθλητισμό. Αν και μερικές φορές νοσταλγεί τον καιρό που ήταν μέλος οργανωμένων αθλητικών ομάδων, η εξάσκησή της στην κίνηση τη βοηθά να παραμένει προσγειωμένη. Μερικές φορές, κάνει άρση βαρών στο σπίτι ή μεγάλους περιπάτους και πρόκειται να ξεκινήσει μια πρόκληση γιόγκα 30 ημερών. Παρόλο που η ίδια δηλώνει ανυπόμονη, προσπαθεί να ενσωματώσει στο πρόγραμμά της τον διαλογισμό.
Αντλώντας έμπνευση από τον παππού της, τα μαθήματα στα οποία γράφτηκε στο κολέγιο αφορούσαν την εσωτερική παθολογία και τον αντίκτυπό της στα περιθωριοποιημένα σώματα, όσον αφορά το φύλο και τη φυλή. Ένας μεγάλος στόχος της είναι να αντιστρέψει τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας των μαύρων γυναικών κατά τον τοκετό και σκέφτεται να διοχετεύσει αυτήν την ενέργειά της αποκτώντας πιστοποίηση βοηθού μητρότητας, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει τις μητέρες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον τοκετό. Είναι ένας σημαντικός, αλλά και πολύ οικείος τομέας για εκείνη. "Η μητέρα μου έχει πέντε παιδιά και έχει κάνει τέσσερις καισαρικές τομές", λέει η Amira.
Η μετανάστρια της Νέας Υόρκης πιστεύει ότι είναι πολύ εύκολο να διαπιστώσει κανείς από πού πηγάζει η περιέργεια και το ασίγαστο πάθος της να κάνει ερωτήσεις και να προσφέρει βοήθεια. Από την οικογένειά της. "Από αυτούς έμαθα να φροντίζω την κοινότητά μου", λέει η Amira. "Η οικογένειά μου φρόντιζε την κοινότητα".
Κείμενο: Lakin Starling
Φωτογραφίες: Courtney Sofiah Yates
Βίντεο: Sara McDowell, Amira Natanne
Αναφορά: Σεπτέμβριος 2020