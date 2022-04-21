Bra By Adwoa: Ο καλύτερος αθλητικός στηθόδεσμος

Καθώς θέλω να είμαι προετοιμασμένη για κάθε πρόκληση που μπορεί να συναντήσω στη διάρκεια της μέρας, χρειάζομαι έναν στηθόδεσμο που θα μου επιτρέπει να πηγαίνω από το γυμναστήριο στις βόλτες μου στο Λονδίνο χωρίς να χρειαστεί να αλλάξω.

Γι' αυτό και έχω κολλήσει με τον Nike Swoosh. Μου προσφέρει απίστευτη άνεση, απαλότητα και στήριξη. Μπορώ να τον φορέσω στην προπόνηση με τον personal trainer και μετά, αν δεν είμαι πολύ ιδρωμένη, να συνεχίσω να τον φοράω για να οδηγήσω στην πόλη, να δω τους φίλους μου και να πάρω μέρος σε οντισιόν.

Είναι ένας στηθόδεσμος μέτριας στήριξης, κάτι που τον καθιστά ιδανικό για το επίπεδο των προπονήσεών μου, αλλά επίσης σημαίνει ότι δεν είναι ιδιαίτερα περιοριστικός.