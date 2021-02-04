ACG Spring 2021: Λίμνη Κρέιτερ, Όρεγκον

Άνοιξη 2021: Λίμνη Κρέιτερ, Όρεγκον
Αυτήν τη σεζόν, θέλαμε να βρούμε κάτι μαγικό. Η θέα της Λίμνης Κρέιτερ στο Όρεγκον μας έκανε να διακρίνουμε αυτήν τη μαγεία. Η βαθύτερη λίμνη στη Νότια Αμερική κρύβει πολλά κάτω από την επιφάνειά της, αλλά η εντυπωσιακή μπλε απόχρωσή της τραβά αμέσως την προσοχή. Για την πρώτη συλλογή της νέας χρονιάς, εμπιστευτήκαμε το ένστικτό μας και διατηρήσαμε το σύστημα layering που γνωρίζουμε και αγαπάμε. Το τζάκετ GORE-TEX Misery Ridge, το φούτερ Polartec Wolf Tree και το αμάνικο τζάκετ PrimaLoft Rope de Dope έχουν ανανεωθεί με μοντέρνα χρωματική παλέτα, ενώ το παπούτσι Mountain Fly είναι χαμηλότερο. Τα νέα κομμάτια της σειράς ACG, όπως η μπλούζα με κουκούλα Wizard Island, δεν θα σε απογοητεύσουν. Σου το είπαμε ότι είναι σκέτη μαγεία.
Αξεσουάρ κεφαλιού: καπέλο jockey ACG Tailwind, πανωφόρι στεγνής προστασίας: γυναικείο αμάνικο τζάκετ Rope De Dope Mazama, βάση ένδυσης: γυναικείο crew Wolf Tree Polartec, κάτω ένδυση: γυναικείο παντελόνι cargo, παπούτσια: Air Nasu GORE-TEX
Αξεσουάρ κεφαλιού: κορδέλα ACG, πανωφόρι στεγνής προστασίας: γυναικείο τζάκετ Misery Ridge GORE-TEX, παπούτσια: Nasu GORE-TEX
Πανωφόρι στεγνής προστασίας: ανδρικό αμάνικο τζάκετ Rope De Dope, ζεστό ενδιάμεσο ρούχο: ανδρικό φούτερ Wolf Tree, κάτω ένδυση: γυναικεία φούστα διπλής όψης με γέμισμα σε μονοχρωμία Rope De Dope, ανδρικό παντελόνι πεζοπορίας, παπούτσια: Mountain Fly Low GORE-TEX
Πανωφόρι στεγνής προστασίας: ανδρικό τζάκετ Misery Ridge GORE-TEX, ζεστό ενδιάμεσο ρούχο: ανδρικό φούτερ Wolf Tree, κάτω ένδυση: παντελόνι cargo, παπούτσια: Mountain Fly Low GORE-TEX