Survêtements à zip complet : un look élégant qui conserve la chaleur
Quand tu t'échauffes sur le terrain ou quand tu te détends après une séance en salle, nos survêtements à zip intégral répondent à tes besoins. Grâce à une large gamme de couleurs et de modèles, des motifs audacieux aux teintes discrètes, chaque athlète trouvera ce qui lui convient. Nos matières ultra-douces sont agréables à porter, tandis que la souplesse du tissu te permet de bouger naturellement. Ainsi, rien ne t'empêchera de relever ton prochain défi. La fermeture Éclair complète à l'avant rend les vêtements faciles à mettre et à enlever quand le temps est changeant, et favorise le confort. D'autre part, les matières respirantes aident à réguler ta température quand la pression monte.
Optimise ton confort grâce à un survêtement entièrement zippé. Quand tu commences à transpirer, la technologie Nike Dri-FIT évacue l'humidité, ce qui t'assure fraîcheur et confort. Les coutures plates réduisent les irritations et tu peux donc te concentrer sur tes objectifs. Les poignets et la taille extensibles offrent un ajustement parfait. Les cordons de serrage ajustables gardent ton survêtement en place quand tu bouges. Découvre des modèles dotés de poches pratiques dans lesquelles glisser tes affaires essentielles. Bien sûr, le Swoosh emblématique de Nike, présent sur l'ensemble de notre gamme, apporte une note de qualité à ton look.
Booste ta performance grâce à des matériaux durables. Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des survêtements zippés portant l'étiquette « Matières Durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.