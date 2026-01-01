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Survêtements zippés

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Nike Tech
Nike Tech Veste Windrunner à zip en maille Shori pour homme
Matériaux recyclés
Nike Tech
Veste Windrunner à zip en maille Shori pour homme
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Nike Tech
Nike Tech Veste à zip en Fleece Windrunner pour homme
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Veste à zip en Fleece Windrunner pour homme
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Nike Tech
Nike Tech Veste à zip Windrunner en Fleece à couleurs contrastées pour homme
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Nike Stride
Nike Stride Veste de training déperlante anti-UV pour enfant
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Veste de training déperlante anti-UV pour enfant
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Angleterre x Palace
Angleterre x Palace Veste de survêtement pour Homme
Disponible sur SNKRS
Angleterre x Palace
Veste de survêtement pour Homme
154,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Survêtement Dri-FIT pour ado
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Survêtement Dri-FIT pour ado
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Nike Tech
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Veste tissée pour homme
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Nike Sportswear Tech
Nike Sportswear Tech Veste de survêtement en maille Shori Dri-FIT pour homme
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Veste de survêtement en maille Shori Dri-FIT pour homme
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Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner Sweat à capuche à zip pour femme
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Sweat à capuche à zip pour femme
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NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Veste de tennis pour homme
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Veste de tennis pour homme
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Los Angeles Lakers Courtside
Los Angeles Lakers Courtside Survêtement Nike NBA Club Peak pour homme
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Survêtement Nike NBA Club Peak pour homme
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Jordan Sport Classic
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FC Barcelona
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Nike ACG « Trailwind »
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Nike Advantage Veste de tennis à zip Dri-FIT pour femme
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Chicago Bulls Courtside
Chicago Bulls Courtside Survêtement Nike NBA Club Peak pour homme
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Paris Saint-Germain Academy Pro Third
Paris Saint-Germain Academy Pro Third Veste nationale de foot Nike Dri-FIT Total 90 pour ado
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Veste de survêtement en maille pour ado (fille)
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Chelsea FC
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Jordan Sport JAM
Jordan Sport JAM Veste de survêtement pour homme
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Nike Sportswear Survêtement tissé pour ado
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Kobe
Kobe Veste en maille Dri-FIT
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Survêtement à capuche Dri-FIT pour ado
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Tottenham Hotspur Academy Pro 3e tenue
Tottenham Hotspur Academy Pro 3e tenue Veste nationale de foot Nike Dri-FIT Total 90 pour ado
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Nike Tech
Nike Tech Veste à zip en Fleece Windrunner pour homme
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Veste de survêtement en maille oversize pour homme
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Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Survêtement de football Nike Dri-FIT pour ado
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Survêtements à zip complet : un look élégant qui conserve la chaleur

Quand tu t'échauffes sur le terrain ou quand tu te détends après une séance en salle, nos survêtements à zip intégral répondent à tes besoins. Grâce à une large gamme de couleurs et de modèles, des motifs audacieux aux teintes discrètes, chaque athlète trouvera ce qui lui convient. Nos matières ultra-douces sont agréables à porter, tandis que la souplesse du tissu te permet de bouger naturellement. Ainsi, rien ne t'empêchera de relever ton prochain défi. La fermeture Éclair complète à l'avant rend les vêtements faciles à mettre et à enlever quand le temps est changeant, et favorise le confort. D'autre part, les matières respirantes aident à réguler ta température quand la pression monte.


Optimise ton confort grâce à un survêtement entièrement zippé. Quand tu commences à transpirer, la technologie Nike Dri-FIT évacue l'humidité, ce qui t'assure fraîcheur et confort. Les coutures plates réduisent les irritations et tu peux donc te concentrer sur tes objectifs. Les poignets et la taille extensibles offrent un ajustement parfait. Les cordons de serrage ajustables gardent ton survêtement en place quand tu bouges. Découvre des modèles dotés de poches pratiques dans lesquelles glisser tes affaires essentielles. Bien sûr, le Swoosh emblématique de Nike, présent sur l'ensemble de notre gamme, apporte une note de qualité à ton look.


Booste ta performance grâce à des matériaux durables. Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des survêtements zippés portant l'étiquette « Matières Durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.