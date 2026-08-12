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USMNT 2026 Stadium Domicile
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Tottenham Hotspur 2025/26 Stadium Extérieur
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Nigeria 2026 Stadium Extérieur
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Angleterre 2026 Stadium Extérieur
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Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium Extérieur
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Canada 2026 Stadium Domicile
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Norvège 2026 Stadium Domicile
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Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium 3e tenue
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AFC Richmond 2026 Stadium Domicile
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FFF 2026 Stadium Gardien de but
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Norvège 2026 Match Domicile
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Tottenham Hotspur 2025/26 Stadium Extérieur
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Norway 2026 Stadium Third
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Chelsea FC 2026/27 Stadium Gardien de but
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Angleterre 2026 Stadium Extérieur
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Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium Extérieur
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Pays-Bas 2026 Stadium Domicile
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Canada 2026 Stadium Domicile
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