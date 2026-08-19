  1. Training et fitness
    2. /
  2. Vêtements
    3. /
  3. Pantalons et leggings
    4. /
  4. Leggings

Leggings Roses

(18)
Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Universa
Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
69,99 €
Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
+1
Meilleure vente
Nike Universa
Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
109,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
+1
Meilleure vente
Nike Zenvy
Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
99,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging corsaire taille haute pour femme
Nike Zenvy
Legging corsaire taille haute pour femme
89,99 €
Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 20 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Cycliste taille haute sans coutures avant 20 cm pour femme
30 % de réduction
Nike One
Nike One Cycliste Dri-FIT 5 cm pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike One
Cycliste Dri-FIT 5 cm pour ado (fille)
27,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Legging 66 cm pour femme
NikeSKIMS Studio Stretch
Legging 66 cm pour femme
119,99 €
Nike One
Nike One Legging taille haute Dri-FIT pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike One
Legging taille haute Dri-FIT pour ado (fille)
32,99 €
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Legging long taille haute pour femme
+1
Meilleure vente
Nike One Seamless Front
Legging long taille haute pour femme
49,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Nike Zenvy
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
59,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging évasé taille haute sans couture avant pour femme
Nike Zenvy
Legging évasé taille haute sans couture avant pour femme
109,99 €
Nike One
Nike One Legging évasé Dri-FIT pour fille
Meilleure vente
Nike One
Legging évasé Dri-FIT pour fille
34,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Legging taille haute pour fille
Dernières sorties
Nike Mavn
Legging taille haute pour fille
74,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
+3
Nike Zenvy
Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
99,99 €
Nike One
Nike One Legging évasé Dri-FIT pour pré-ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike One
Legging évasé Dri-FIT pour pré-ado (fille)
44,99 €
Nike One
Nike One Legging long taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging long taille haute pour femme
30 % de réduction
Nike Pro Warm
Nike Pro Warm Legging pour Homme
Matériaux recyclés
Nike Pro Warm
Legging pour Homme
20 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Legging de fitness Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging de fitness Dri-FIT pour homme
30 % de réduction

Leggings de sport avec poches de téléphone : libérez-vous

Nos leggings sport avec poches sont conçus pour vous accompagner dans vos runs exigeants, vos séances de circuit training difficiles et vos entraînements matinaux. Grâce à des rangements astucieux, il est facile de garder votre smartphone, cartes, clés et autres indispensables avec vous. Des versions cyclistes et courtes offrant une couvrance plus légère aux leggings longs ou 7/8 avec poches pensés pour votre confort, vous avez l'assurance de trouver le modèle qui vous convient.


Pour pallier la transpiration, nous fabriquons nos leggings de sport avec poches dans notre matière Nike Dri-FIT. Les fibres évacuent la transpiration de votre peau pour qu'elle sèche rapidement : vous restez ainsi au sec et à l'aise. Les tissages squat-proof et les matières stretch dans les 4 sens vous permettent de vous déplacer en toute confiance dans toutes les directions. Les leggings de sport à maintien ferme offrent un ajustement près du corps compressif : ils contribuent à protéger vos muscles pour que vous puissiez vous entraîner plus intensément et plus longtemps.


Nos leggings de sport avec poche pour téléphone sont également dotés de caractéristiques bien pensées pour assurer votre confort. Les ceintures larges avec coutures profilées aident à maintenir le vêtement en place et l'empêchent de rouler, tandis que les coutures plates réduisent le risque de frottement dû aux mouvements répétés. Pour une douceur optimale, choisissez les leggings Nike fabriqués dans notre matière InfinaSmooth.


Nos leggings, aussi élégants qu'efficaces, sont disponibles dans un vaste choix de coloris et estampés de notre emblématique Nike Swoosh. Et parce que la protection de la planète est notre objectif le plus important, nous utilisons des matériaux recyclés pour les confectionner, comme du fil durable obtenu à partir de vieilles bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche. C'est notre initiative Move to Zero de Nike qui vise le zéro déchet et une empreinte carbone nulle. Pour nous rejoindre, choisissez des leggings portant la mention « Matières Durables ».