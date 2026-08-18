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Leggings de Running avec Poches

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Nike Swift
Nike Swift Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
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Nike Swift
Nike Swift Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
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Nike Swift
Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
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Nike Tempo
Nike Tempo Short de running ajusté taille haute 10 cm pour femme
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Short de running ajusté taille haute 10 cm pour femme
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Nike ACG
Nike ACG Short de trail taille haute 10 cm Dri-FIT pour femme
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Nike ACG
Short de trail taille haute 10 cm Dri-FIT pour femme
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ACG Lava Loops
ACG Lava Loops Legging de trail homme mi-longueur Dri-FIT ADV
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Legging de trail homme mi-longueur Dri-FIT ADV
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Nike Miler
Nike Miler Legging de running Dri-FIT pour homme
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Legging de running Dri-FIT pour homme
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Nike ACG « Lunar Ray »
Nike ACG « Lunar Ray » Legging de trail homme Dri-FIT ADV
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Nike ACG « Lunar Ray »
Legging de trail homme Dri-FIT ADV
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Nike Lunar Ray
Nike Lunar Ray Legging de running Dri-FIT ADV pour homme
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Nike Lunar Ray
Legging de running Dri-FIT ADV pour homme
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Legging de running demi-longueur Dri-FIT ADV pour homme
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Nike AeroSwift
Legging de running demi-longueur Dri-FIT ADV pour homme
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Leggings de running avec poches pour téléphone : technologie pro et détails pratiques

À la salle ou sur la piste, nos leggings de running avec poche vous permettent de garder vos affaires à portée de main pendant l'entraînement. Les poches arrière zippées sont sécurisées, alors que les poches fendues profondes sur les côtés sont idéales pour ranger votre téléphone quand vous bougez. Le tissu est aussi doux pour la peau que pour votre écran, tandis que les coutures plates contribuent à maintenir des lignes élégantes et à réduire l'irritation.


Nos leggings de running avec poche sont dotés de la technologie Dri-FIT qui vous aide à rester au frais et au sec pendant le sport. La conception en microfibre éloigne la transpiration de la peau et la disperse à la surface du tissu où elle s'évapore rapidement. La matière ultra-flexible reste opaque, même lors des squats les plus bas. De plus, la compression participe à la performance maximale de vos muscles et les aide ensuite à récupérer, ce qui vous permet de vous entraîner davantage. Notre technologie a fait l'objet de tests rigoureux afin qu'elle fonctionne pendant toute la durée de vie du vêtement, à chaque séance et après chaque lavage.


Vous prévoyez un run par temps froid ? Enfilez un legging de running Nike avec poches qui conserve la chaleur. Et quand la température grimpe, optez pour un short ou un corsaire, gages d'une respirabilité optimale. Grâce aux motifs colour-block et aux imprimés originaux, vous n'aurez aucun mal à trouver un modèle adapté à votre style. Sans oublier les ceintures de couleur contrastante et les logos qui leur donnent du peps. Nos modèles sont à la fois esthétiques et écoresponsables. Dans le cadre de l'initiative Move to Zero de Nike, nous utilisons des matières recyclées dans toute notre gamme, comme un fil durable tissé à partir de bouteilles en plastique. Pour nous aider à atteindre zéro émission de carbone et zéro déchet net, cherchez l'étiquette « Matières Durables » sur notre collection de leggings de running avec poche pour téléphone.