Manteaux et vestes d'hiver pour femme : affronte le froid
Nos vestes d'hiver pour femme sont équipées d'une technologie supérieure qui t'aide à donner le meilleur, même quand il fait froid. Affronte les éléments confortablement grâce à des revêtements déperlants sur lesquels la pluie glisse. Parallèlement, les capuches réglables te permettent de trouver la couverture et la tenue idéales. Et si l'intensité augmente ? Enfile une veste d'hiver pour femme dotée de la technologie Dri-FIT de Nike. Ce tissu novateur éloigne la transpiration de la peau afin qu'elle s'évapore rapidement, ce qui t'aide à rester au frais et au sec plus longtemps. Sans oublier les poignets et ourlets élastiques qui te protègent des courants d'air et emprisonnent la chaleur, pour que tu puisses te concentrer sur tes objectifs. L'avant zippé te permet d'ajuster le niveau de protection. Et pour encore plus de confort, jette un œil aux manteaux d'hiver pour femme ultra-doux au toucher.
Tu vas faire du sport en extérieur ? Enfile une veste d'hiver Nike pour femme qui ne va pas te ralentir. Les tissus souples bougent avec toi et t'offrent une grande liberté de mouvement pour courir, sauter et pivoter. S'il fait très froid, opte pour un modèle matelassé. Le garnissage ultra-léger piège l'air dans des poches pour offrir un surcroît de chaleur sans t'alourdir. Envie d'une pièce polyvalente ? Craque pour une veste sans manches, idéale pour jouer des superpositions avec un sweatshirt. Les poches pratiques sont parfaites pour garder les affaires à portée de main en déplacement et les mains bien au chaud.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis des vestes d'hiver pour femme portant l'étiquette « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge. Nous n'avons pas encore atteint notre objectif, mais nous sommes sur la bonne voie.