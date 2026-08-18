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T-shirts et hauts bleus pour femme

Nike One
Nike One Débardeur de sport rembourré à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
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Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic T-shirt oversize pour Femme
Matériaux recyclés
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T-shirt oversize pour Femme
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Nike One Fitted
Nike One Fitted Veste à zip Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
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Veste à zip Dri-FIT pour femme
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Nike Pro
Nike Pro Haut court à manches longues Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
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NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Débardeur de tennis Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
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Nike One Fitted
Nike One Fitted Débardeur court Dri-FIT pour femme
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Débardeur court Dri-FIT pour femme
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Nike Tempo
Nike Tempo Débardeur de running Dri-FIT pour femme
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Nike Runway
Nike Runway Maillot pour femme
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Maillot pour femme
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Sweat à 1/4 de zip pour femme
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Nike Swift
Nike Swift Haut de running à 1/4 de zip anti-UV Dri-FIT pour femme
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69,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Polo à manches courtes pour femme
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Nike Sportswear Club Essentials
Nike Sportswear Club Essentials Tee-shirt pour femme
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Nike Victory
Nike Victory Haut de tennis à manches courtes Dri-FIT pour femme
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Nike Sportswear Chill Lace
Nike Sportswear Chill Lace Maillot oversize pour femme
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Jordan Débardeur pour Femme
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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Débardeur court Dri-FIT pour femme
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Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman pour homme
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Nike Pro
Nike Pro Débardeur court Dri-FIT pour femme
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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Haut de training entièrement zippé pour Femme
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Nike Zenvy Haut à manche unique Dri-FIT pour femme
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Nike AeroSwift Débardeur court de running Dri-FIT ADV pour femme
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Atlético Madrid
Atlético Madrid T-shirt Nike Football pour femme
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Nike Sportswear Essentials
Nike Sportswear Essentials T-shirt pour femme
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Hauts et t-shirts bleus pour femme : une sensation de fraîcheur et de confort

Tu préfères l'entraînement à la salle ou le running en extérieur ? Nos hauts bleus pour femme t'offrent un maximum de fraîcheur pour que tu puisses donner le meilleur de toi-même. Découvre des modèles semi-épais fabriqués avec des matières douces pour t'assurer un confort optimal à chaque instant. Tu cherches un vêtement doux et structuré ? Opte pour un t-shirt bleu marine pour femme en coton délavé qui conserve sa forme et reste agréable au toucher. Nous proposons aussi des modèles légers conçus pour une bonne respirabilité, comme des hauts bleu ciel pour femme sans manches avec dos ouvert qui laissent facilement s'échapper l'humidité.


Découvre nos hauts pour femme bleus aux silhouettes confortables. Les t-shirts classiques dotés d'une coupe ample offrent une sensation de légèreté. Tu cherches un vêtement plus épuré ? Opte pour un modèle moulant avec une bande élastique en jacquard doux sur l'ourlet. Il restera bien en place, même quand tu te donnes à fond. Si la souplesse est ta priorité, choisis un modèle quart de zip qui te permet d'ajuster la coupe : ferme le zip pour rester au chaud ou ouvre-le pour laisser l'air circuler. Les trous pour les pouces garantissent une meilleure protection et maintiennent les manches en place.


Trouve des hauts bleu marine pour femme qui correspondent à ton énergie. Découvre les modèles dotés de la technologie Nike Dri-FIT : ce matériau réputé évacue la transpiration de ta peau pour accélérer son évaporation et te faire profiter d'un maximum de fraîcheur. Jette aussi un œil à nos t-shirts avec des empiècements en mesh sous les aisselles qui offrent une aération supplémentaire ciblée. Tu trouveras enfin des modèles avec des fentes latérales qui te permettent de t'étirer et de courir sans limites.


Prendre soin de l'environnement est un sport d'équipe, et nous tenons à jouer notre rôle. Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis un haut bleu électrique, bleu royal ou bleu cobalt pour femme portant la mention « Matières durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.