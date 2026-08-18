Chaussures de course sur route : tenir la distance
Envie de pulvériser ton record personnel ? Les chaussures de course et de running Nike sont faites pour t'aider à franchir la ligne d'arrivée encore plus vite qu'avant. Choisis des chaussures de course à pied dotées d'unités Air Zoom à l'avant-pied qui assurent un rebond supérieur, idéal pour sprinter confortablement. Les modèles équipés de plaques en fibre de carbone sur toute la longueur créent un effet de propulsion tout en préservant la fluidité de tes foulées. Si tu recherches une stabilité maximale, enfile une paire équipée d'une plaque légèrement plus large.
Encore plus d'amorti ? Découvre les chaussures de course sur route comportant la mousse ultra-réactive ZoomX de Nike. Du talon aux orteils, elle offre un retour d'énergie à chaque foulée et une sensation de rebond. Sans oublier la languette en maille intégrée et le rembourrage qui contribuent à réduire la pression exercée par les lacets, ce qui te permet de te concentrer sur ton run. Notre empeigne AtomKnit te maintient parfaitement dans toutes les directions. Nous proposons également des chaussures de course basses qui te rapprochent du sol et se font ultra-discrètes aux pieds.
Une bonne paire de chaussures de running pour le marathon t'aidera à repousser tes limites. Découvre les modèles dotés de renforts supplémentaires à l'avant-pied, gages de sécurité. De plus, l'emblématique semelle extérieure à motif gaufré n'alourdit pas les chaussures de course Nike et apporte une adhérence multi-surfaces idéale par tous les temps.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour participer, opte pour des chaussures de course Nike portant l'étiquette « Matières durables ». Cela signifie qu'elles sont produites avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge. Depuis 2008, toutes nos unités Air provenant de nos sites de l'Oregon et du Missouri sont fabriquées avec au moins 25 % de déchets industriels.