Survêtements de Chelsea : vis ta passion
Pour te réchauffer, récupérer ou soutenir ton équipe depuis les tribunes, nos survêtements de football Chelsea te permettent d'afficher ton allégeance au club. Nous les fabriquons dans des tissus de qualité professionnelle conçus pour les joueurs. Tu trouveras par exemple des silhouettes épurées pour faciliter les mouvements sur le terrain et en dehors. Tu te reposes après une séance d'entraînement difficile ? Les coupes décontractées et les finitions brossées offrent un confort total pendant les moments de récupération.
Une tenue superposée
Tu te prépares à une séance de sport par temps froid ? Tu t'échauffes sur la ligne de touche ? Les joueurs de foot savent qu'une bonne isolation est cruciale, surtout pour mettre les muscles en condition avant le match. Grâce à des tissus légers et résistants qui conservent la chaleur, nos survêtements Chelsea sont pratiques à enfiler par-dessus ton équipement. La matière est également extensible, pour te permettre de bouger plus facilement. Quand tu commences à te réchauffer, tu peux retirer tes vêtements ou les remettre plus vite grâce aux vestes et aux pantalons zippés aux chevilles.
Réalise ta meilleure performance
Des arrêts brusques aux tacles difficiles en passant par les sprints ultra-rapides et les frappes décisives, jouer à ton meilleur niveau implique de transpirer. C'est pourquoi nous fabriquons nos survêtements de football Chelsea avec notre technologie innovante Nike Dri-FIT. Les fibres qui évacuent l'humidité sont spécialement conçues pour absorber la transpiration de ta peau et la disperser à la surface du tissu pour qu'elle sèche plus vite. Tu bénéficies ainsi d'un confort durable sur le terrain, quelle que soit l'intensité de l'action. Tu peux aussi compter sur les matières respirantes qui favorisent une bonne circulation de l'air pour évacuer rapidement l'excès de chaleur. Résultat ? Tu restes à l'aise et concentré plus longtemps pour offrir ta meilleure performance à ton équipe.
Des survêtements Chelsea en taille junior
Offre le meilleur départ possible aux jeunes adeptes du ballon rond avec un survêtement de football de Chelsea. Nous fabriquons nos vêtements de sport pour enfant avec les mêmes matériaux que notre gamme adulte pour qu'ils soient à l'aise pendant qu'ils perfectionnent leurs compétences. Les coupes épurées garantissent que leurs vêtements ne les gêneront pas pendant l'entraînement. Nous proposons des modèles adaptés à tous les âges, des tout-petits aux adolescents, afin que chaque joueur en herbe puisse trouver son bonheur.
Incarne tes héros
Pour fabriquer nos survêtements Chelsea, nous nous inspirons des tenues de la dernière saison. Les couleurs authentiques et les motifs détaillés sont identiques à ceux des vêtements portés par tes héros. De plus, chaque pièce est ornée de l'écusson emblématique du club qui apporte la touche finale haut de gamme. Les modèles portant les noms de joueurs célèbres raviront les jeunes fans : ils pourront afficher leur soutien quand ils s'entraîneront avec leur propre équipe.
Pour un avenir meilleur
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour jouer ton rôle, choisis des survêtements de foot Chelsea portant la mention « Matières durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.