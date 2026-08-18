CHELSEA FC

CHELSEA FC

Ensembles et Maillots Chelsea 2026/27

(69)
Chelsea FC 2026/27 Match Extérieur
Chelsea FC 2026/27 Match Extérieur Maillot de foot authentique Nike Aero-FIT pour homme
Personnaliser
Meilleure vente
Chelsea FC 2026/27 Match Extérieur
Maillot de foot authentique Nike Aero-FIT pour homme
159,99 €
Chelsea FC 2026/27 Stadium Extérieur
Chelsea FC 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
Personnaliser
Meilleure vente
Chelsea FC 2026/27 Stadium Extérieur
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
109,99 €
Chelsea FC 2026/27 Stadium Extérieur
Chelsea FC 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
Personnaliser
Matériaux recyclés
Chelsea FC 2026/27 Stadium Extérieur
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
109,99 €
Chelsea FC 2026/27 Stadium Extérieur
Chelsea FC 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
Personnaliser
Meilleure vente
Chelsea FC 2026/27 Stadium Extérieur
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
84,99 €
FAIS RUGIR LE LION
FAIS RUGIR LE LION
Courage, unité et volonté implacable.
Chelsea FC 2026/27 Stadium Extérieur
Chelsea FC 2026/27 Stadium Extérieur Ensemble 3 pièces Replica Nike Football pour bébé et tout-petit
Matériaux recyclés
Chelsea FC 2026/27 Stadium Extérieur
Ensemble 3 pièces Replica Nike Football pour bébé et tout-petit
69,99 €
Chelsea FC 2026/27 Stadium Extérieur
Chelsea FC 2026/27 Stadium Extérieur Short de foot Nike Dri-FIT Replica pour homme
Matériaux recyclés
Chelsea FC 2026/27 Stadium Extérieur
Short de foot Nike Dri-FIT Replica pour homme
54,99 €
Chelsea FC 2026/27 Stadium Extérieur
Chelsea FC 2026/27 Stadium Extérieur Ensemble 3 pièces Replica Nike Football pour enfant
Personnaliser
Matériaux recyclés
Chelsea FC 2026/27 Stadium Extérieur
Ensemble 3 pièces Replica Nike Football pour enfant
74,99 €
Chelsea FC 2026/27 Stadium Extérieur
Chelsea FC 2026/27 Stadium Extérieur Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Chelsea FC 2026/27 Stadium Extérieur
Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
42,99 €
Chelsea FC 2026/27 Match Domicile
Chelsea FC 2026/27 Match Domicile Maillot de foot authentique Nike Aero-FIT pour homme
Personnaliser
Matériaux recyclés
Chelsea FC 2026/27 Match Domicile
Maillot de foot authentique Nike Aero-FIT pour homme
159,99 €
Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile
Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile Nike Dri-FIT Soccer Repica Jersey pour homme
Personnaliser
Matériaux recyclés
Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile
Nike Dri-FIT Soccer Repica Jersey pour homme
109,99 €
Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile
Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile Maillot de foot à manches longues Replica Nike Dri-FIT pour homme
Personnaliser
Matériaux recyclés
Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile
Maillot de foot à manches longues Replica Nike Dri-FIT pour homme
119,99 €
Chelsea FC 2026/27 Match Domicile
Chelsea FC 2026/27 Match Domicile Maillot de foot Authentic Nike Aero-FIT pour femme
Personnaliser
Matériaux recyclés
Chelsea FC 2026/27 Match Domicile
Maillot de foot Authentic Nike Aero-FIT pour femme
159,99 €
Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile
Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile Nike Dri-FIT Soccer Repica Jersey pour femme
Personnaliser
Matériaux recyclés
Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile
Nike Dri-FIT Soccer Repica Jersey pour femme
109,99 €
Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile
Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile
Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
42,99 €
Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile
Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
Personnaliser
Matériaux recyclés
Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
84,99 €
Chelsea FC 2026/27 Match Domicile
Chelsea FC 2026/27 Match Domicile Maillot de foot Authentic Nike Aero-FIT pour ado
Personnaliser
Matériaux recyclés
Chelsea FC 2026/27 Match Domicile
Maillot de foot Authentic Nike Aero-FIT pour ado
139,99 €
Chelsea FC Victori One
Chelsea FC Victori One Claquette Nike pour homme
Chelsea FC Victori One
Claquette Nike pour homme
42,99 €
Chelsea FC 2025/26 Stadium 3e tenue
Chelsea FC 2025/26 Stadium 3e tenue Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
Personnaliser
Matériaux recyclés
Chelsea FC 2025/26 Stadium 3e tenue
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
99,99 €
Chelsea FC Tech
Chelsea FC Tech Pantalon tissé Nike Football pour homme
Chelsea FC Tech
Pantalon tissé Nike Football pour homme
114,99 €
Chelsea FC Tech Fleece
Chelsea FC Tech Fleece Short de football Nike pour homme
Chelsea FC Tech Fleece
Short de football Nike pour homme
84,99 €
Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile
Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile Short de foot Nike Dri-FIT Replica pour homme
Matériaux recyclés
Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile
Short de foot Nike Dri-FIT Replica pour homme
54,99 €
Chelsea FC 2026 Stadium Domicile
Chelsea FC 2026 Stadium Domicile Ensemble 3 pièces Replica Nike Football pour bébé et tout-petit
Matériaux recyclés
Chelsea FC 2026 Stadium Domicile
Ensemble 3 pièces Replica Nike Football pour bébé et tout-petit
69,99 €
Chelsea FC Academy Pro 3e tenue
Chelsea FC Academy Pro 3e tenue Haut de foot d'avant-match Nike Dri-FIT Total 90 pour homme
Matériaux recyclés
Chelsea FC Academy Pro 3e tenue
Haut de foot d'avant-match Nike Dri-FIT Total 90 pour homme
30 % de réduction
Chelsea FC 2026/27 Stadium Gardien de but
Chelsea FC 2026/27 Stadium Gardien de but Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Chelsea FC 2026/27 Stadium Gardien de but
Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
42,99 €
Chelsea FC Academy Pro SE
Chelsea FC Academy Pro SE Haut de foot à manches courtes d'avant-match Nike Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Chelsea FC Academy Pro SE
Haut de foot à manches courtes d'avant-match Nike Dri-FIT pour homme
30 % de réduction
Chelsea FC 2025/2026 Stadium Gardien de but
Chelsea FC 2025/2026 Stadium Gardien de but Maillot de foot à manches courtes Replica Nike Dri-FIT pour homme
Personnaliser
Matériaux recyclés
Chelsea FC 2025/2026 Stadium Gardien de but
Maillot de foot à manches courtes Replica Nike Dri-FIT pour homme
99,99 €
Chelsea FC
Chelsea FC Veste de survêtement Nike Football Total 90 pour homme
Matériaux recyclés
Chelsea FC
Veste de survêtement Nike Football Total 90 pour homme
30 % de réduction
Chelsea FC Academy Pro 3e tenue
Chelsea FC Academy Pro 3e tenue Haut de foot d'avant-match Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Chelsea FC Academy Pro 3e tenue
Haut de foot d'avant-match Nike Dri-FIT pour ado
30 % de réduction
Chelsea FC Strike 3e tenue
Chelsea FC Strike 3e tenue Short de foot en maille Nike Dri-FIT Total 90 pour homme
Matériaux recyclés
Chelsea FC Strike 3e tenue
Short de foot en maille Nike Dri-FIT Total 90 pour homme
30 % de réduction
Chelsea FC Strike 3e tenue
Chelsea FC Strike 3e tenue Pantalon de foot en maille Nike Dri-FIT Total 90 pour homme
Matériaux recyclés
Chelsea FC Strike 3e tenue
Pantalon de foot en maille Nike Dri-FIT Total 90 pour homme
30 % de réduction
Chelsea FC Strike 3e tenue
Chelsea FC Strike 3e tenue Haut de foot en maille Nike Dri-FIT Total 90 pour femme
Matériaux recyclés
Chelsea FC Strike 3e tenue
Haut de foot en maille Nike Dri-FIT Total 90 pour femme
30 % de réduction
Chelsea FC 2025/26 Stadium 3e tenue
Chelsea FC 2025/26 Stadium 3e tenue Short de foot Replica Nike Dri-FIT Total 90 pour ado
Matériaux recyclés
Chelsea FC 2025/26 Stadium 3e tenue
Short de foot Replica Nike Dri-FIT Total 90 pour ado
30 % de réduction
Chelsea FC Strike 3e tenue
Chelsea FC Strike 3e tenue Pantalon de foot en maille Nike Dri-FIT Total 90 pour ado
Matériaux recyclés
Chelsea FC Strike 3e tenue
Pantalon de foot en maille Nike Dri-FIT Total 90 pour ado
30 % de réduction
Chelsea FC Academy Pro 3e tenue
Chelsea FC Academy Pro 3e tenue Haut de foot d'avant-match Nike Dri-FIT Total 90 pour femme
Matériaux recyclés
Chelsea FC Academy Pro 3e tenue
Haut de foot d'avant-match Nike Dri-FIT Total 90 pour femme
30 % de réduction
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Haut à manches courtes Nike Football Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Chelsea FC Strike
Haut à manches courtes Nike Football Dri-FIT pour homme
54,99 €
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Short de foot en maille Nike Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Chelsea FC Strike
Short de foot en maille Nike Dri-FIT pour homme
47,99 €
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Chelsea FC Strike
Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT pour femme
54,99 €
Chelsea 25/26
Chelsea 25/26 Sac à dos Nike Heritage
Chelsea 25/26
Sac à dos Nike Heritage
39,99 €
Chelsea FC Primary
Chelsea FC Primary T-shirt de foot Nike Dri-FIT pour Homme
Chelsea FC Primary
T-shirt de foot Nike Dri-FIT pour Homme
54,99 €
Chelsea FC 2026/27 Stadium Gardien de but
Chelsea FC 2026/27 Stadium Gardien de but Maillot de foot à manches courtes Replica Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Chelsea FC 2026/27 Stadium Gardien de but
Maillot de foot à manches courtes Replica Nike Dri-FIT pour ado
84,99 €
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Chelsea FC Strike
Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT pour ado
44,99 €
Chelsea FC Strike+ SE
Chelsea FC Strike+ SE Pantalon tissé Nike Football Repel pour homme
Matériaux recyclés
Chelsea FC Strike+ SE
Pantalon tissé Nike Football Repel pour homme
89,99 €
Chelsea FC Strike Domicile
Chelsea FC Strike Domicile Chaussettes de foot montantes Nike Dri-FIT
Matériaux recyclés
Chelsea FC Strike Domicile
Chaussettes de foot montantes Nike Dri-FIT
19,99 €
Chelsea FC Club
Chelsea FC Club Pantalon de jogging Nike Football pour homme
Chelsea FC Club
Pantalon de jogging Nike Football pour homme
59,99 €
Chelsea FC Strike 3e tenue
Chelsea FC Strike 3e tenue Haut de foot en maille à col ras-du-cou Nike Dri-FIT Total 90 pour femme
Matériaux recyclés
Chelsea FC Strike 3e tenue
Haut de foot en maille à col ras-du-cou Nike Dri-FIT Total 90 pour femme
69,99 €
Chelsea FC 2026 Stadium Domicile
Chelsea FC 2026 Stadium Domicile Ensemble 3 pièces Replica Nike Football pour enfant
Personnaliser
Matériaux recyclés
Chelsea FC 2026 Stadium Domicile
Ensemble 3 pièces Replica Nike Football pour enfant
74,99 €
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Pantalon de foot en maille Nike Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Chelsea FC Strike
Pantalon de foot en maille Nike Dri-FIT pour homme
74,99 €
Chelsea FC Academy Pro
Chelsea FC Academy Pro Veste imperméable de football à capuche Nike Storm-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Chelsea FC Academy Pro
Veste imperméable de football à capuche Nike Storm-FIT pour ado
84,99 €
Chelsea FC Academy Pro SE
Chelsea FC Academy Pro SE Haut de foot à manches courtes d'avant-match Nike Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Chelsea FC Academy Pro SE
Haut de foot à manches courtes d'avant-match Nike Dri-FIT pour homme
30 % de réduction
Chelsea FC 2025/2026 Stadium Gardien de but
Chelsea FC 2025/2026 Stadium Gardien de but Maillot de foot à manches courtes Replica Nike Dri-FIT pour homme
Personnaliser
Matériaux recyclés
Chelsea FC 2025/2026 Stadium Gardien de but
Maillot de foot à manches courtes Replica Nike Dri-FIT pour homme
99,99 €
Chelsea FC
Chelsea FC Veste de survêtement Nike Football Total 90 pour homme
Matériaux recyclés
Chelsea FC
Veste de survêtement Nike Football Total 90 pour homme
30 % de réduction
Chelsea FC Academy Pro 3e tenue
Chelsea FC Academy Pro 3e tenue Haut de foot d'avant-match Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Chelsea FC Academy Pro 3e tenue
Haut de foot d'avant-match Nike Dri-FIT pour ado
30 % de réduction
Chelsea FC Strike 3e tenue
Chelsea FC Strike 3e tenue Short de foot en maille Nike Dri-FIT Total 90 pour homme
Matériaux recyclés
Chelsea FC Strike 3e tenue
Short de foot en maille Nike Dri-FIT Total 90 pour homme
30 % de réduction
Chelsea FC Strike 3e tenue
Chelsea FC Strike 3e tenue Pantalon de foot en maille Nike Dri-FIT Total 90 pour homme
Matériaux recyclés
Chelsea FC Strike 3e tenue
Pantalon de foot en maille Nike Dri-FIT Total 90 pour homme
30 % de réduction
Chelsea FC Strike 3e tenue
Chelsea FC Strike 3e tenue Haut de foot en maille Nike Dri-FIT Total 90 pour femme
Matériaux recyclés
Chelsea FC Strike 3e tenue
Haut de foot en maille Nike Dri-FIT Total 90 pour femme
30 % de réduction
Chelsea FC 2025/26 Stadium 3e tenue
Chelsea FC 2025/26 Stadium 3e tenue Short de foot Replica Nike Dri-FIT Total 90 pour ado
Matériaux recyclés
Chelsea FC 2025/26 Stadium 3e tenue
Short de foot Replica Nike Dri-FIT Total 90 pour ado
30 % de réduction
Chelsea FC Strike 3e tenue
Chelsea FC Strike 3e tenue Pantalon de foot en maille Nike Dri-FIT Total 90 pour ado
Matériaux recyclés
Chelsea FC Strike 3e tenue
Pantalon de foot en maille Nike Dri-FIT Total 90 pour ado
30 % de réduction
Chelsea FC Academy Pro 3e tenue
Chelsea FC Academy Pro 3e tenue Haut de foot d'avant-match Nike Dri-FIT Total 90 pour femme
Matériaux recyclés
Chelsea FC Academy Pro 3e tenue
Haut de foot d'avant-match Nike Dri-FIT Total 90 pour femme
30 % de réduction
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Haut à manches courtes Nike Football Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Chelsea FC Strike
Haut à manches courtes Nike Football Dri-FIT pour homme
54,99 €
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Short de foot en maille Nike Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Chelsea FC Strike
Short de foot en maille Nike Dri-FIT pour homme
47,99 €
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Chelsea FC Strike
Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT pour femme
54,99 €
Chelsea 25/26
Chelsea 25/26 Sac à dos Nike Heritage
Chelsea 25/26
Sac à dos Nike Heritage
39,99 €
Chelsea FC Primary
Chelsea FC Primary T-shirt de foot Nike Dri-FIT pour Homme
Chelsea FC Primary
T-shirt de foot Nike Dri-FIT pour Homme
54,99 €
Chelsea FC 2026/27 Stadium Gardien de but
Chelsea FC 2026/27 Stadium Gardien de but Maillot de foot à manches courtes Replica Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Chelsea FC 2026/27 Stadium Gardien de but
Maillot de foot à manches courtes Replica Nike Dri-FIT pour ado
84,99 €
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Chelsea FC Strike
Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT pour ado
44,99 €
Chelsea FC Strike+ SE
Chelsea FC Strike+ SE Pantalon tissé Nike Football Repel pour homme
Matériaux recyclés
Chelsea FC Strike+ SE
Pantalon tissé Nike Football Repel pour homme
89,99 €
Chelsea FC Strike Domicile
Chelsea FC Strike Domicile Chaussettes de foot montantes Nike Dri-FIT
Matériaux recyclés
Chelsea FC Strike Domicile
Chaussettes de foot montantes Nike Dri-FIT
19,99 €
Chelsea FC Club
Chelsea FC Club Pantalon de jogging Nike Football pour homme
Chelsea FC Club
Pantalon de jogging Nike Football pour homme
59,99 €
Chelsea FC Strike 3e tenue
Chelsea FC Strike 3e tenue Haut de foot en maille à col ras-du-cou Nike Dri-FIT Total 90 pour femme
Matériaux recyclés
Chelsea FC Strike 3e tenue
Haut de foot en maille à col ras-du-cou Nike Dri-FIT Total 90 pour femme
69,99 €
Chelsea FC 2026 Stadium Domicile
Chelsea FC 2026 Stadium Domicile Ensemble 3 pièces Replica Nike Football pour enfant
Personnaliser
Matériaux recyclés
Chelsea FC 2026 Stadium Domicile
Ensemble 3 pièces Replica Nike Football pour enfant
74,99 €
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Pantalon de foot en maille Nike Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Chelsea FC Strike
Pantalon de foot en maille Nike Dri-FIT pour homme
74,99 €
Chelsea FC Academy Pro
Chelsea FC Academy Pro Veste imperméable de football à capuche Nike Storm-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Chelsea FC Academy Pro
Veste imperméable de football à capuche Nike Storm-FIT pour ado
84,99 €

Faites votre choix parmi les nouvelles tenues Chelsea

Affichez votre fierté le jour du match dans les dernières tenues de Chelsea. En plus de maillots et de tenues complètes, nous proposons une gamme de hauts, t-shirts et bien plus encore pour homme, femme et enfant. Si vous jouez votre propre match à cinq, optez pour des accessoires Chelsea, dont des ballons de foot, des casquettes et des sacs pour célébrer votre équipe, où que vous soyez. Et avec le maillot Chelsea, vous pouvez soutenir les Blues, au stade Stamford Bridge ou regarder le match à la maison.


Affirmez votre soutien dans des maillots, t-shirts et hauts Chelsea

Nous sommes fiers de vous proposer les nouveaux maillots de foot Chelsea de cette saison. Toutes nos tenues Chelsea sont fabriquées dans des tissus respirants afin que vous restiez au sec et à l'aise ; pareil pour nos hauts et t-shirts. Sur le terrain ou dans la rue, choisissez des hauts et t-shirts aux designs élégants qui afficheront sans ambiguïté votre soutien à Chelsea.


Sélectionnez des maillots Chelsea en tissus haute performance

Nous utilisons des matériaux innovants pour nos tenues de Chelsea afin que vous puissiez donner le meilleur de vous-même. Si vous jouez au foot, choisissez des hauts Chelsea en tissu extensible dotés de la technologie Nike Aero-FIT, qui fait circuler l'air entre la peau et le tissu en supprimant la transpiration en quelques secondes, pour que vous restiez plus longtemps au sec. Vous pouvez représenter les Blues par touches, avec un haut ou un accessoire, ou avec un ensemble complet. Tout se trouve dans notre nouvelle collection de tenues Chelsea. Pour les enfants qui jouent à cinq contre cinq, choisissez un équipement à la hauteur de leur potentiel. Nos vêtements dotés de la technologie évacuant la transpiration garantiront leur confort pendant tout l'échauffement et au-delà.


Restez au chaud dans des sweats à capuche et vestes Chelsea

Choisissez parmi les sweats à capuche et les vestes de l'assortiment Chelsea et affichez votre soutien. Chaque modèle est signé de leur emblème pour que vous puissiez célébrer votre équipe n'importe quand et n'importe où. Vous pouvez rester au chaud dans nos vestes et manteaux Chelsea, les mêmes que ceux que vous verrez peut-être sur les entraîneurs, sur le banc de touche à Stamford Bridge.


Protégez notre avenir grâce à des tenues Chelsea durables

Move to Zero de Nike, c'est notre engagement en matière de protection de la planète. Notre objectif est de devenir une entreprise zéro émission de carbone et zéro déchet. C'est pourquoi nous utilisons des matériaux recyclés pour créer des vêtements de sport avec un impact plus faible sur notre environnement. Optez pour les t-shirts et hauts fabriqués dans des matériaux durables de notre collection de tenues de foot Chelsea. Choisissez une option plus écologique et montrez votre soutien à la Terre dans des modèles plus respectueux de notre planète.