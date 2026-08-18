Faites votre choix parmi les nouvelles tenues Chelsea
Affichez votre fierté le jour du match dans les dernières tenues de Chelsea. En plus de maillots et de tenues complètes, nous proposons une gamme de hauts, t-shirts et bien plus encore pour homme, femme et enfant. Si vous jouez votre propre match à cinq, optez pour des accessoires Chelsea, dont des ballons de foot, des casquettes et des sacs pour célébrer votre équipe, où que vous soyez. Et avec le maillot Chelsea, vous pouvez soutenir les Blues, au stade Stamford Bridge ou regarder le match à la maison.
Affirmez votre soutien dans des maillots, t-shirts et hauts Chelsea
Nous sommes fiers de vous proposer les nouveaux maillots de foot Chelsea de cette saison. Toutes nos tenues Chelsea sont fabriquées dans des tissus respirants afin que vous restiez au sec et à l'aise ; pareil pour nos hauts et t-shirts. Sur le terrain ou dans la rue, choisissez des hauts et t-shirts aux designs élégants qui afficheront sans ambiguïté votre soutien à Chelsea.
Sélectionnez des maillots Chelsea en tissus haute performance
Nous utilisons des matériaux innovants pour nos tenues de Chelsea afin que vous puissiez donner le meilleur de vous-même. Si vous jouez au foot, choisissez des hauts Chelsea en tissu extensible dotés de la technologie Nike Aero-FIT, qui fait circuler l'air entre la peau et le tissu en supprimant la transpiration en quelques secondes, pour que vous restiez plus longtemps au sec. Vous pouvez représenter les Blues par touches, avec un haut ou un accessoire, ou avec un ensemble complet. Tout se trouve dans notre nouvelle collection de tenues Chelsea. Pour les enfants qui jouent à cinq contre cinq, choisissez un équipement à la hauteur de leur potentiel. Nos vêtements dotés de la technologie évacuant la transpiration garantiront leur confort pendant tout l'échauffement et au-delà.
Restez au chaud dans des sweats à capuche et vestes Chelsea
Choisissez parmi les sweats à capuche et les vestes de l'assortiment Chelsea et affichez votre soutien. Chaque modèle est signé de leur emblème pour que vous puissiez célébrer votre équipe n'importe quand et n'importe où. Vous pouvez rester au chaud dans nos vestes et manteaux Chelsea, les mêmes que ceux que vous verrez peut-être sur les entraîneurs, sur le banc de touche à Stamford Bridge.
Protégez notre avenir grâce à des tenues Chelsea durables
Move to Zero de Nike, c'est notre engagement en matière de protection de la planète. Notre objectif est de devenir une entreprise zéro émission de carbone et zéro déchet. C'est pourquoi nous utilisons des matériaux recyclés pour créer des vêtements de sport avec un impact plus faible sur notre environnement. Optez pour les t-shirts et hauts fabriqués dans des matériaux durables de notre collection de tenues de foot Chelsea. Choisissez une option plus écologique et montrez votre soutien à la Terre dans des modèles plus respectueux de notre planète.