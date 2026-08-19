Affichez votre loyauté dans le maillot third Chelsea 2026/27
Préparez-vous pour le match dans le nouveau third kit Chelsea FC de Nike. Nous proposons toute une gamme d'équipements pour homme, femme et enfant. Vous pouvez aussi choisir des pièces de la collection third Chelsea fabriquées à partir de tissus haute technologie, de façon à rester au chaud tout en soutenant les Blues. Le meilleur aspect du football? Y jouer soi-même. Notre tenue Chelsea est conçue avec notre technologie exclusive Aero-FIT, qui favorise la circulation de l'air pour vous garder au frais même lorsque le match s'intensifie.
En empêchant le tissu de coller à votre peau, elle vous aide à évacuer la chaleur excessive et à rester au sec plus longtemps, vous permettant ainsi de vous concentrer pleinement sur votre performance. Besoin de superposer les vêtements pour un entraînement par temps froid ? Nous proposons des maillots et des pantalons en toile aux coupes soignées et pratiques qui vous offrent l'isolation nécessaire sans poids ni volume superflus.
Nous trouvons sans cesse de nouvelles façons d'améliorer notre équipement pour que vous puissiez donner le meilleur de vous-même. Le maillot third Chelsea en est la preuve. Vous pourrez encourager votre équipe dans des modèles comme ceux des pros, et rester au sec et à l'aise quand vous jouez. Découvrez des hauts et des t-shirts intégrant des détails des répliques et un tissu qui évacue la transpiration afin que vous vous sentiez bien tout en ayant de l'allure, sur le terrain comme en dehors.