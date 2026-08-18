Survêtements bleu marine : entraîne-toi confortablement
Enfile un survêtement Nike bleu pour tes runs ardus et tes entraînements par temps froid. Ils sont déclinés en diverses coupes pour s'adapter à ton style et aux exigences particulières de ton sport. Les pièces minimalistes épousent les formes du corps, sont faciles à porter et conservent la chaleur corporelle. Envie de jouer des superpositions pour protéger tes muscles du froid ? Pense aux modèles slouchy et oversize qui se passent aisément par-dessus ta tenue de sport. Découvre les tissus brossés confortables doux et agréables au toucher.
Pour une isolation de premier plan qui ne t'alourdit pas, mise sur un survêtement bleu ciel réalisé en Tech Fleece plébiscité. Ce tissu lisse des deux côtés conserve la chaleur naturelle du corps. En plus, le vêtement ne donne aucune sensation d'encombrement ou de restriction grâce aux tissus légers et aux propriétés extensibles de la matière. Et quand tu commences à transpirer, les survêtements bleu foncé équipés de la technologie Nike Dri-FIT éloignent l'humidité de la peau. Elle est ensuite déposée à la surface du tissu, où elle s'évapore rapidement. Cela t'aide ainsi à rester à l'aise et à te concentrer sur les objectifs à atteindre.
Nos survêtements bleus sont déclinés dans une large palette de coloris adaptés à ton style. Un survêtement bleu marine est une solution élégante et polyvalente. Un survêtement bleu royal est aussi original que vitaminé. Et si tu préfères un effet minimaliste, opte pour un survêtement bleu clair ou un survêtement bleu pastel. Jette un œil aux bordures contrastées qui apportent une touche d'élégance supplémentaire. Sans oublier l'incontournable Nike Swoosh qui donne aux modèles une finition premium.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis un survêtement bleu portant l'étiquette « Matières durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.