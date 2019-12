3 façons faciles de créer vos propres entraînements fractionnés de haute intensité

Pour un maximum de résultats en un minimum de temps, il existe peu d'exercices aussi efficaces que les entraînements fractionnés de haute intensité, ou HIIT. « Typiquement, le HIIT consiste à alterner des séquences intenses et des périodes de récupération active, » explique Patrick Frost, Nike Master Trainer. Ces exercices courts où l’on donne tout permettent de devenir plus endurant et plus fort. Ils entraînent aussi un effet post-entraînement bénéfique (revenir à un rythme cardiaque et respiratoire normal demande un effort, après tout), et au cours des 24 heures qui suivent l’entraînement, cet effet peut contribuer à brûler encore 6 à 15 % de calories de plus par rapport à celles consommées pendant votre séance de HIIT.

Pour devenir plus fort, plus rapide et améliorer vos performances, Frost recommande d’ajouter une ou deux sessions de HIIT à votre routine d’entraînement hebdomadaire. Pour permettre à vos muscles de récupérer et de se réparer, veillez à espacer vos séances d’environ 48 heures.

Découvrez ci-dessous trois approches privilégiées par Frost pour concevoir des entraînements en HIIT. (Vous aimez cette philosophie ? Découvrez plus d’entraînements fractionnés de haute intensité sur l’application Nike Training Club.)