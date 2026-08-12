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Chaussures Nike Air Max Moto 2K pour homme - Blanc/Metallic Silver/Photon Dust/Noir

Nike Air Max Moto 2K

Chaussure pour homme

129,99 €
Blanc/Metallic Silver/Photon Dust/Noir
Smoke Grey/Anthracite/Pink Foam/Blanc
Noir/Metallic Dark Grey/Dark Smoke Grey
Blanc/Wolf Grey/Royal Pulse/Concord
Blanc/Light Armory Blue/Metallic Silver/Noir
Blanc/Noir/Wolf Grey/Metallic Silver
Light Orewood Brown/Phantom/Sanddrift/Summit White
Vast Grey/College Grey/Iron Grey/Vast Grey
Photon Dust/Metallic Silver/Light Smoke Grey/Anthracite
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Entre héritage et modernité, la Air Max Moto 2K t'accompagne partout où tu vas. Ses touches métalliques subliment les détails haute performance et l'amorti Max Air.


  • Couleur affichée : Blanc/Metallic Silver/Photon Dust/Noir
  • Article : IO9279-100

Nike Air Max Moto 2K

129,99 €

Entre héritage et modernité, la Air Max Moto 2K t'accompagne partout où tu vas. Ses touches métalliques subliment les détails haute performance et l'amorti Max Air.

Avantages

  • Amorti Max Air souple et confortable pour un maintien parfait.
  • Semelle intermédiaire en mousse pour un amorti confortable.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour plus d'adhérence et de résistance.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Blanc/Metallic Silver/Photon Dust/Noir
  • Article : IO9279-100

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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Avis (29)

4.3 étoiles

  • 1/2 Size Up

    JackD522105363

    Comfortable in the midsole and heel area length runs short size up 1/2.

  • AnjaF388205822

    Alles top, Passform gut und schaut gut aus

  • Great support for everyday wear and workouts. I’m very happy with my purchase and would definitely buy Nike again. Highly recommended!

    NATALIA82085074

    * Excellent Comfort and Quality * Perfect Fit, Great Style * Comfortable and Stylish Sneakers * Exceeded My Expectations * Excellent Shoes for Everyday Wear * Great Support and Amazing Comfort * Worth Every Penny * Fantastic Quality and Comfort * My New Favorite Sneakers * Highly Recommend These Nike Shoes

Chaussures Nike Air Max Moto 2K pour homme

Nike Air Max Moto 2K

129,99 €
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