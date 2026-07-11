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Bien noté
Chaussures Nike Air Max Moto 2K pour homme - Noir/Off Noir/Anthracite

Nike Air Max Moto 2K

Chaussure pour homme

129,99 €
Noir/Off Noir/Anthracite
Light Armory Blue/Work Blue/Gum Light Brown/Blanc
Cool Grey/Photon Dust/Wolf Grey/Blanc
Linen/Baroque Brown/Chalk/Light Orewood Brown
Grey Fog/Gunsmoke/Coconut Milk/Summit White
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Entre héritage et modernité, la Air Max Moto 2K t'accompagne partout où tu vas. Ses touches réfléchissantes subliment les détails haute performance et l'amorti Max Air.


  • Couleur affichée : Noir/Off Noir/Anthracite
  • Article : IQ4924-006

Nike Air Max Moto 2K

129,99 €

Entre héritage et modernité, la Air Max Moto 2K t'accompagne partout où tu vas. Ses touches réfléchissantes subliment les détails haute performance et l'amorti Max Air.

Avantages

  • Empeigne en cuir synthétique et en tissu pour un effet superposé et plus de résistance.
  • Amorti Max Air souple et confortable pour un maintien parfait.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
  • Couleur affichée : Noir/Off Noir/Anthracite
  • Article : IQ4924-006

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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Avis (16)

4.5 étoiles

  • patrik3e1148babb93430487be37b01354d09c

    Heel mooie uitvoering, voelt zeer goed aan de voet en ben fan van airs

  • Mooi, maar te klein

    MarcN701195866

    Vallen kleiner dan normaal. Heel irritant als normaliter altijd dezelfde maat hebt.

  • johano423815889

    Comfortable shoe but for me my normal size I have in other Nike shoes were a bit larger than this one. I wished it was the same.

Chaussures Nike Air Max Moto 2K pour homme

Nike Air Max Moto 2K

129,99 €
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