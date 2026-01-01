Chaussure de basket personnalisable A'ja Wilson A'Two By You

A'Two By You
Chaussure de basket personnalisable A'ja Wilson
Stock épuisé :
Ce produit est actuellement indisponible
Les vraies, comme A'ja, laissent une empreinte unique sur le jeu… et sur leurs chaussures. L'A'Two By You te permet de créer ton propre chef d'œuvre. Des options d'empeigne scintillantes aux semelles extérieures qui brillent dans le noir, en passant par les motifs d'adhérence nacrés et les messages personnels en forme d'étoile, cette chaussure fait passer la palette de la M'VP au niveau supérieur… et bien plus encore. Personnalise-la, mais assure-toi qu'elle soit VRAIE.
- Couleur affichée : Multicolore/Multicolore
- Article : IQ8271-900
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
A'Two By You
Les vraies, comme A'ja, laissent une empreinte unique sur le jeu… et sur leurs chaussures. L'A'Two By You te permet de créer ton propre chef d'œuvre. Des options d'empeigne scintillantes aux semelles extérieures qui brillent dans le noir, en passant par les motifs d'adhérence nacrés et les messages personnels en forme d'étoile, cette chaussure fait passer la palette de la M'VP au niveau supérieur… et bien plus encore. Personnalise-la, mais assure-toi qu'elle soit VRAIE.
Cours sans jamais t'arrêter
La semelle intermédiaire utilise notre technologie Cushlon 3.0 pour un amorti et une réactivité optimaux, parfaite pour celles qui aiment courir d'un panier à l'autre pendant tout le match comme A'ja. Une semelle de propreté sur le dessus du Cushlon offre confort et maintien.
Tu as ce qu'il te faut ? Fonce !
L'unité Air Zoom à l'avant-pied, placée sous la semelle intermédiaire, donne encore plus de force à la première foulée d'A'ja lorsqu'elle attaque le panier. Une plaque au milieu du pied offre une grande stabilité et un supplément de puissance pour les mouvements dynamiques.
Changements de direction et liberté de mouvement
Nous avons conçu le motif d'adhérence d'A'ja avec un motif à chevrons ondulé qui l'aide à s'arrêter net et à changer de vitesse en un clin d'œil. Un contrefort de talon moulé injecté assure stabilité et maintien.
Maintien
L'empeigne est confectionnée avec un moulage structurel stable, solide et respirant. Elle aide A'ja à rester stable et lui procure un bon lorsqu'elle contrôle ses adversaires en défense ou qu'elle les dépasse avec le ballon. Nous avons également tissé l'asymétrie caractéristique d'A'ja sur le côté du gros orteil de la chaussure, en ajoutant des panneaux d'aération pour les moments où le jeu s'intensifie.
Détails du produit
- Col bas
- Couleur affichée : Multicolore/Multicolore
- Article : IQ8271-900
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Avis (0)
Avis (0)
Aucun avis
Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit A'Two By You.
A'Two By You
Informations supplémentaires
Ce produit est personnalisé. Les commandes de produits personnalisés ne peuvent être annulées que dans un délai de 15 minutes et ne peuvent pas faire l'objet d'un retour, sauf si l'article est défectueux.