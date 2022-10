Nike Give : soutien à la communauté

HOME: Finding Our Place Through Sport

buntkicktgut, partenaire Nike Community de longue date, est une ligue interculturelle de football de rue dont la mission est d'aider les enfants et les jeunes à trouver leur voie grâce au sport.



Le premier épisode de notre série documentaire « HOME: Finding Our Place Through Sport » s'intéresse à Manu et Rasha, deux coachs de buntkicktgut à Berlin, qui ont pu non seulement trouver leur propre voie grâce au sport, mais aident désormais la prochaine génération à en faire de même.



Découvrez de nombreuses autres histoires inspirantes dans notre nouvelle série documentaire HOME et suivez l'exemple de buntkicktgut pour accompagner la prochaine génération et lui assurer un avenir brillant.