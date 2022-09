Découvrez les tenues Nike assorties pour toute la famille

Si vous cherchez un ensemble basique et confortable que tout le monde adore pour son coton doux et sa coupe décontractée, optez pour Club Fleece. Confortable, lavable en machine et disponible dans toutes les tailles, ce modèle Nike n'est pas un des plus populaires pour rien. Retrouvez les sweat-shirts Club Fleece à demi-zip ou zip, en sweat à capuche et en col ras-du-cou pour homme, femme et enfant. Pour compléter l'ensemble, terminez la tenue avec un survêtement ou un short Club Fleece.

À assortir avec : Nike Air Max 270

Une chaussure aux allures athlétiques à porter au quotidien ? Jetez un œil à la Nike Air Max 270. Choisissez un coloris noir et blanc classique pour votre famille ou laissez-les choisir un coloris unique pour créer un joli mélange. Ces chaussures (même les modèles pour bébé et petit enfant) sont dotées d'une semelle avec amorti Nike pour plus de confort.