Réorientez votre dialogue intérieur

Même si ça n'a rien de naturel pour moi, c’est à ce moment précis que je fais le choix d'être optimiste, poursuit-elle. Je me dis, Shalane, c'est là que tu vas redoubler d'efforts et accueillir la douleur de l'entraînement. Ce qui distingue les meilleurs athlètes, même au sein de l'élite, c'est leur état d'esprit et les stratégies mentales qu'ils adoptent dans les moments d'adversité. Je considère mon esprit comme un muscle à l'entraînement. »



Pour changer son dialogue intérieur, il ne suffit pas d'appuyer sur un interrupteur. Cela ne vient pas du jour au lendemain. Il s'agit d'un travail en constante évolution, qui devient un peu plus rapide et plus naturel chaque fois qu'on s'y attelle. Bientôt, vous saurez maîtriser le pouvoir de votre supporter intérieur, et vous pourrez constater combien cette voix vous aide à surmonter toutes les épreuves.



Nous vous mettons au défi d'élever votre dialogue intérieur, de façon à ce qu'il vous propulse en avant. Profitez de ce changement infime pour ajouter un mantra positif à votre prochaine séance d'entraînement.



Une question d'habitude : Bien souvent, le plus dur dans une séance d'entraînement est de la commencer. Donc, juste avant de débuter votre entraînement NTC, essayez de réciter un mantra intérieur positif, comme « J'ai déjà fait le plus dur. » Puis, congratulez-vous mentalement pour vous motiver et booster votre confiance en vous. Lorsque l'entraînement commence à se corser, revenez à ce mantra : « J'ai déjà fait le plus dur. » Il peut vous aider à renforcer votre confiance en vous, vous donner la force nécessaire pour traverser ce moment, et en sortir plus fort.