Récupérez de la meilleure façon

Deuxième élément essentiel pour une récupération efficace : vous devez vous détendre mentalement. Pour ce faire, l'idée est de choisir une activité que vous appréciez vraiment et pas seulement parce qu'elle est « censée » être bénéfique pour #prendresoindesoi. « Si vous vous sentez mieux à la fin de l'activité que durant celle-ci, c'est qu'elle ne vous correspond pas personnellement en termes de récupération, car elle ne vous permet pas de faire une pause mentale, résume Shona. Posez-vous cette question : est-ce que je me sens détendu et calme pendant cette activité ? C'est une bonne stratégie pour la récupération. » Si vous avez du mal à apaiser votre esprit, essayez d'écouter un podcast traitant d'un sujet qui vous tient à cœur, dessinez ou passez un moment agréable en téléphonant à un ami.



Un conseil pour trouver la bonne méthode de récupération : essayez différentes façons de vous détendre et observez si votre corps est apaisé et si vous prenez plaisir à faire cette activité. Si ce n'est pas le cas, essayez autre chose, jusqu'à trouver la bonne activité.



Faites-en une habitude : nous vous mettons au défi de prendre le temps nécessaire pour récupérer d'une façon qui vous détende véritablement. Vous ne savez pas par où commencer ? La séance Yoga doux sur NTC avec la coach Nike Alex Silver-Fagan est particulièrement appréciée puisqu'elle dure moins de 20 minutes et allie détente et efficacité. Essayez-la ce soir. Vous découvrirez peut-être que le yoga doux est la solution qui vous convient. Et si au contraire, vous pensez devoir trouver une autre stratégie de récupération, félicitez-vous tout de même d'avoir accordé une pause bien méritée à votre corps et votre esprit.