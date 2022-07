Quels muscles les presses à cuisses font-elles travailler ? | Article « OGC »

La presse à cuisses « cible les quadriceps et limite la pression sur la ceinture abdominale et le dos par rapport aux squats traditionnels », assure Lin Robinson. Son utilisation convient particulièrement aux personnes qui recherchent un bon maintien et un contrôle optimal grâce à l'utilisation d'une machine.

Cependant, « tout le monde peut l'utiliser pour améliorer le renforcement des jambes ou augmenter le volume des muscles », commente Erica Enarusai. Votre dos étant bien maintenu, vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur vos quadriceps.

Une étude de 2018, publiée dans The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, présente une comparaison entre la presse à cuisses et les squats. Les recherches ont démontré que la presse à cuisses améliorait le renforcement et l'équilibre chez tous les hommes adultes ayant participé à l'étude pendant 10 semaines. Cela dit, les squats se sont révélés plus efficaces que la presse à cuisses en matière de renforcement.

CONTENU APPARENTÉ : Comment apaiser les douleurs musculaires après un entraînement intense selon les experts