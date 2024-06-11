Pour le deuxième épisode de la série, nos hôtes ont échangé avec l'activiste queer Thami Dish. Comment concrétiser ses idées ? Que peut-on enseigner aux jeunes d'aujourd'hui sur ces sujets, et que peut-on en tirer ? Comment le combat de la jeune génération face aux standards et aux idées arrêtées peut changer la donne, en apportant des solutions à l'échelle mondiale ? Découvre toutes les réponses de Thami Dish.



Réinventer la notion de fierté. Mais comment ? Regarde l'épisode dès maintenant pour découvrir la vision, le parcours et les idées de Thami Dish.



Le mois d'octobre célèbre le mois des fiertés à Johannesburg, en Afrique du Sud. Pour l'occasion, Nike a organisé un évènement Be True - In Motion sur un week-end.



Ateliers bien-être, approche holistique du fitness… Parmi les nombreuses activités, Lwazi Madonsela et Ayabonga ont aussi organisé une série d'entretiens en collaboration avec Cnr Juta et De Beer pour créer un podcast exclusif.