Pour être artiste visionnaire, il faut rester fidèle à soi-même et trouver le juste équilibre entre son bien-être et l'effort pour atteindre ses objectifs. Découvre l'artiste Haneem Christian, originaire d'Afrique du Sud. Évoluer, qu'est-ce que ça implique vraiment ? Comment rester fidèle à soi-même face aux standards et aux attentes du monde entier ? Découvre les réponses dans cet échange avec l'artiste.



Pour ce premier épisode de la série, nos hôtes ont rencontré Haneem Christian, jeune artiste originaire d'Afrique du Sud. Évoluer, qu'est-ce que ça implique vraiment ? Comment rester fidèle à soi-même face aux standards et aux attentes du monde entier ? Découvre les réponses dans cet échange avec l'artiste.



Réinventer la notion de fierté. Mais comment ? Regarde l'épisode dès maintenant pour découvrir la vision, le parcours et les idées d'Haneem Christian.



En octobre, c'est le mois des fiertés à Johannesburg, en Afrique du Sud. Pour l'occasion, Nike a organisé un évènement Be True - In Motion sur un week-end.



Ateliers bien-être, approche holistique du fitness… Parmi les nombreuses activités, Lwazi Madonsela et Ayabonga ont aussi organisé une série d'entretiens en collaboration avec Cnr Juta et De Beer pour créer un podcast exclusif.