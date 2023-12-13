Aidons les filles à écouter leur corps
Brisons les tabous
C'est en écoutant et en découvrant leur corps que les filles peuvent encore mieux l'accepter et l'apprécier. C'est aussi un moyen de ne plus les faire douter sur leurs capacités et sur ce qu'elles peuvent accomplir. En écoutant leur corps, elles peuvent identifier leurs besoins sur le terrain. Aidons-les à rester dans le game.
Pour les filles, le plaisir de faire du sport devrait découler de leur expérience, pas de leur apparence. Mais bien souvent, elles sont préoccupées par leur image. Elles se comparent aux autres. Elles parlent de manière négative, positive ou excessive de leur apparence. Ou pire encore, elles évitent certaines activités par peur d'être jugées. En encourageant les filles à s'aimer, à se respecter et à s'écouter (leurs capacités, leurs limites et ce qui les rend uniques), on peut les aider à avoir confiance en elles et à vivre pleinement le sport.
Pourquoi les filles n'écoutent-elles pas leur corps ? Pour plusieurs raisons. Par exemple, une fille peut ignorer sa faim et sauter un repas par peur de prendre du poids. Elle peut aussi minimiser et supporter une blessure par crainte de manquer un match. Sans le savoir, les membres de l'équipe, les coachs et les parents peuvent, eux aussi, pousser les filles à ignorer les besoins de leur corps. Après tout, on leur a tellement répété qu'elles en faisaient trop ! À l'adolescence, c'est tout à fait normal d'écouter son corps, mais c'est surtout très important. Voilà le message à faire passer. Faisons en sorte que les filles écoutent leur corps et fassent du sport d'une manière qui leur convient.
C'est là qu'intervient le Sense Check, une méthode en trois étapes super pratique pour les coachs et les parents. On peut l'utiliser n'importe où, n'importe quand. C'est un système simple pour encourager les athlètes à écouter leurs besoins. Voici les trois étapes à suivre avec les filles pour les aider à se reconnecter avec leurs sensations et renforcer leur confiance en elles.
En faisant ces petits checks, on montre aux filles qu'on donne de l'importance à ce qu'elles ressentent et que ce sont elles qui se connaissent le mieux. Ensemble, créons une génération d'athlètes qui vivent en harmonie avec leur corps, qui en prennent soin et qui le respectent.
Bouger en toute confiance est un programme élaboré par Nike et Dove pour aider les filles à renforcer leur confiance en elles. Quelle que soit la discipline sportive, elles doivent pouvoir se sentir à leur place. Le contenu du programme a été réalisé en partenariat avec le Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport et le Centre for Appearance Research.
Toutes les ressources sont disponibles sur le site suivant :