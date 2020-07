Pancakes énergétiques protéinés à la noix de coco

Un petit déjeuner énergisant, gorgé de protéines.

Boostez votre entraînement matinal avec des pancakes faciles à préparer qui nourriront vos muscles et vous donneront de l'énergie pendant des heures. Personnalisez votre préparation en vous inspirant des propositions ci-dessous, et découvrez nos astuces pour faciliter encore plus leur préparation.



Vous cherchiez une excuse de plus pour manger des pancakes ? En choisissant les bons ingrédients, une petite pile de pancakes peut vous donner l'énergie nécessaire pour affronter un entraînement intense, ou combler votre faim après votre séance. Cette recette présente l'équilibre parfait entre protéines et glucides, pour vous permettre de vous entraîner plus longtemps sans souffrir d'une fringale en pleine séance ni faire une crise d'hypoglycémie. Cerise sur le gâteau, cette recette est facile et rapide à préparer (sans blague, les pancakes seront prêts en 10 minutes), et vous pouvez modifier certains ingrédients pour l'adapter à vos besoins.