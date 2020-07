Optimiser votre temps et vos résultats avec le HIT

Alors à quoi ressemble cet entraînement absolument génial ? Le HIT ou High Intensity Training (entraînement de haute intensité) consiste à fournir un effort maximum sur une courte durée, à récupérer, puis à répéter l'exercice. Cela vous permet de faire sans cesse grimper votre rythme cardiaque et d'atteindre votre zone d'entraînement maximale. Contrairement à un long jogging à une allure régulière, le HIT consiste à alterner sprint déchaîné et récupération.

Vous avez probablement déjà fait du HIT sous forme de Tabata, d'EMOM (Every Minute on the Minute) et de Dropsets (séries dégressives). Tous ces exercices fun et efficaces font grimper votre rythme cardiaque rapidement ! Les exercices que j'utilise le plus souvent dans mes entraînements, pour les sections où je demande un effort maximum, sont les burpees, les moutain climbers, les sauts groupés et les pompes. Les entraînements HIT intègrent généralement des exercices mobilisant tout le corps et sollicitant en même temps votre force, vos capacités pliométriques et votre système cardiovasculaire.