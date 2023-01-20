Les meilleurs shorts en Fleece Nike
Guide d'achat
À toi la douceur et le confort des shorts en tissu Fleece !
Envie d'un short confortable qui va avec tout ? Les modèles Nike en tissu Fleece sont là pour toi ! Les matières Fleece Nike, douces et confortables, se prêtent bien aux moments détente à la maison. Mais avec leurs designs épurés et leurs détails fonctionnels, ces shorts de survêtement sont aussi parfaits pour sortir entre potes ou s'entraîner à la salle de sport.
Tu trouveras des shorts de survêtement Nike dans différents tissus Fleece : Nike Phoenix Fleece, Nike Club Fleece et Nike Tech Fleece. Suis ce guide pour trouver le short en Fleece Nike qui va avec ton style, tes activités et ta morphologie.
(Contenu apparenté : Les meilleurs sweats à capuche en tissu Fleece Nike disponibles en ce moment)
Les meilleurs shorts en Fleece Nike
1. Shorts Nike Tech Fleece
Tu veux t'entraîner avec un short en Fleece ? Alors, il te faut un modèle Nike Tech Fleece. Le tissu Tech Fleece est léger et discret. Il est conçu pour garantir une sensation de douceur et un style épuré. Contrairement à un tissu Fleece épais, la matière Tech Fleece ne te ralentira pas. Elle est respirante et isolante, pour te tenir chaud.
Comme les pantalons et jogging Tech Fleece, ces shorts ont une coupe décontractée et ample. Sans oublier les poches pratiques ! On retrouve une poche à zip premium sur l'extérieur, mais aussi une poche intérieure pour téléphone. La taille douce et élastique intègre un cordon de serrage ajustable.
Les shorts Tech Fleece sont disponibles en tailles homme et enfant.
2. Shorts Nike Club Fleece
Le tissu Club Fleece de Nike fait fureur, et pour cause : ultra-doux, chaud et confortable, il a tout bon ! Si tu cherches un short de survêtement classique et intemporel, ne va pas plus loin.
Les shorts Nike Club Fleece sont disponibles dans plusieurs coupes et styles. Poches latérales et arrière, taille ajustable, couleurs et motifs uniques… Il y a de quoi faire !
3. Shorts Nike Phoenix Fleece
La matière Nike Phoenix Fleece fait partie des trois grands types de tissus Fleece Nike. Elle affiche un look stylé, à la fois sportif et décontracté. Par exemple, le short de survêtement Nike Phoenix Fleece pour femme présente des détails oversize, comme une taille côtelée allongée et une coupe structurée. De quoi donner du peps au short classique ! La matière Fleece est légère et duveteuse. Ces modèles sont disponibles dans plein de couleurs et motifs différents.
Rédaction : Julia Sullivan