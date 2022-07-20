Cinq entraînements de coachs personnels pour renforcer les bras et le haut du corps

Entraîner ses bras a de nombreux avantages, qu'il s'agisse de faciliter vos activités quotidiennes ou de cibler les muscles du haut du corps pour améliorer votre posture.

« Accompagnés d'une bonne alimentation, les entraînements ciblant les bras vous aident à améliorer votre métabolisme, ce qui peut contribuer à la réduction de la masse graisseuse du corps », explique Keith Hodges, coach personnel et coach de performance certifié par la NASM et fondateur de Mind in Muscle Coaching à Los Angeles.

Sans oublier que le renforcement des bras peut également avoir un rôle clé dans la prévention des blessures. « Un entraînement destiné à renforcer le haut du corps contribuera à fortifier les muscles et les os, explique Stephanie Thomas, coach personnelle certifiée par l'ACE. En cas de chute, vous avez moins de risques de vous blesser sérieusement en tombant. »

Keith Hodges et Stephanie Thomas ont identifié ci-dessous cinq mouvements qui, selon eux, figurent parmi les meilleurs pour un entraînement pour les bras. Ces exercices ciblent différentes parties des bras, dont les biceps (sur le devant), les triceps (à l'arrière) et les avant-bras, ainsi que d'autres muscles essentiels du haut du corps, comme la poitrine et les épaules.

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