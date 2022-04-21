Les meilleurs ceintures et gilets d'hydratation Nike pour le running

Pour que le corps fonctionne correctement, il est essentiel de boire suffisamment d'eau chaque jour. L'eau aide le corps à :

Maintenir une température normale

Lubrifier et amortir les articulations

Protéger la moelle épinière et d'autres tissus sensibles

Éliminer les déchets



Bien s'hydrater est particulièrement important lors d'un exercice physique intense et par forte chaleur, étant donné que le corps perd de l'eau et des électrolytes en transpirant. Les électrolytes sont des minéraux essentiels (sodium, potassium, calcium et magnésium, entre autres) qui aident le corps à maintenir un bon équilibre hydrique, à réguler sa température, à acheminer les nutriments vers les cellules et à débarrasser ces dernières des déchets. Ils favorisent également le bon fonctionnement des muscles et du système nerveux. Le sodium contribue à réguler la tension artérielle, c'est la raison pour laquelle certains et certaines athlètes ajoutent un peu de sel dans l'eau qu'ils ou elles boivent après l'entraînement.