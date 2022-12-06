Les meilleures Air Force 1 disponibles en ce moment
Guide d'achat
Découvre les meilleurs modèles et coloris de la Air Force 1 disponibles en ce moment.
Si tu recherches une sneaker légendaire et intemporelle à porter au quotidien, il existe une Nike Air Force 1 faite pour toi. Toute première chaussure de basket à intégrer la technologie Nike Air, la Air Force 1 est depuis devenue un symbole de la culture sneakers.
40 ans après son lancement, il existe maintenant plein de modèles de Air Force 1 différents. En version basse ou mi-montante, découvre les tout derniers modèles.
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1. Air Force 1 Low
Si tu cherches une sneaker classique au style épuré et facile à enfiler, alors la Air Force 1 Low est faite pour toi. Une large palette de Air Force 1 Low est disponible. Cette chaussure est souvent revisitée avec des nouveaux coloris et des éditions spéciales.
La coupe basse offre un look profilé et intemporel. Les renforts cousus sur l'empeigne apportent plus de résistance et de maintien à chaque pas.
2. Air Force 1 Mid
Pour plus de poids et de maintien au niveau de la cheville, tu peux opter pour une version mi-montante. Les Air Force 1 Mid ont un col haut légèrement rembourré. De nombreux modèles intègrent une lanière à scratch au niveau de la cheville pour ajuster le maintien et varier les styles.
Toutes les AF1 Mid disposent d'une semelle avec amorti Nike Air et d'une languette rembourrée pour plus de confort. On retrouve aussi des petits détails qui changent selon le modèle, comme une empeigne en cuir texturé premium ou des broderies.
3. Air Force 1 High
La toute première Air Force 1 était une sneaker montante. C'est donc le choix idéal pour les fans de sneakers à la recherche du style d'origine.
Comme pour certaines Air Force 1 basses et mi-montantes, tu peux choisir parmi les modèles créés par Nike ou opter pour une version Nike By You à personnaliser toi-même avec des matières et des couleurs uniques pour les lacets, l'empeigne, le Swoosh et la semelle. Les AF1 montantes possèdent aussi une lanière au niveau de la cheville pour un look et un maintien personnalisables.
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4. Boots Air Force 1
Les boots Nike Air Force 1 affichent le style caractéristique et le cuir éclatant de la sneaker d'origine. Elles sont aussi plus résistantes et adhérentes : un modèle idéal pour l'extérieur. Les boots AF1 disposent d'une semelle supplémentaire et d'une isolation synthétique pour garder les pieds au chaud et au sec.
Certaines variantes sont faites en cuir déperlant et intègrent des crampons sur la pointe pour plus de protection. On peut aussi retrouver une grande languette pour empêcher l'eau et les saletés de pénétrer dans la chaussure.
5. Plateformes Air Force 1
Pour prendre de la hauteur ou avoir une Air Force 1 avec une semelle XXL à porter au quotidien, les plateformes sont idéales. Les plateformes Air Force 1 ont une semelle intermédiaire surélevée rembourrée avec une mousse légère sous le pied pour plus de confort à chaque pas.
Rédaction : Julia Sullivan