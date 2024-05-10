Les meilleurs leggings de maternité Nike

Les collections Zenvy (M) et Nike One (M), le top des leggings de maternité Nike. Testés et approuvés, les leggings et les cyclistes sont spécialement conçus pour la période avant, pendant et (bien) après la grossesse.

« Le legging Zenvy (M) est parfaitement adapté aux femmes enceintes ou qui arrivent à cette étape de leur vie. Les modèles sont conçus pour durer toute l'aventure de la maternité, pas seulement durant la grossesse, explique Emily Polkow, Lead Product Line Manager, Global Apparel, chez Nike. Le design pour femme a été adapté avec des poches extérieures, car on sait à quel point c'est important quand on a besoin d'équilibre. Avec la taille ultra-haute, on a aussi ajouté une ceinture croisée et légèrement inclinée dans le dos. Elle assure plus d'élasticité et une grande liberté de mouvement. En plus d'être ultra-douce, la matière InfinaSoft est deux fois plus extensible que l'élasthanne. C'est le legging de maternité ultime. »

Le legging Nike One (M) est aussi sur la liste, « car il assure tout le confort et la souplesse nécessaires pour garder confiance et rester en mouvement durant chaque étape de la grossesse et de la maternité, explique Emily. La matière est ultra-douce avec un fini mat et peau de pêche qui sublime les couleurs et les imprimés. Parfait pour exprimer son style et sa personnalité. Sans parler du prix, qui est très abordable. »