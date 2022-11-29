10 essentiels Nike pour le cheerleading
Guide d'achat
Fais des acrobaties, lance et attrape en toute confiance avec le meilleur équipement de cheerleading Nike.
Pendant une compétition de cheerleading ou un match palpitant, les membres de l'équipe ont pour mission de captiver les foules avec des mouvements de gymnastique intenses. Toutes ces compétences nécessitent un équipement de haute performance pour aider les athlètes à donner le meilleur sur les tapis, le court ou le terrain.
Complète ton équipement de cheerleading ou trouve le cadeau parfait pour les personnes qui en font avec ces essentiels Nike pour les athlètes de tout âge.
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Le meilleur équipement de cheerleading Nike
1. Shorts de compression
Les vêtements de compression zéro distraction et anti-transpirant sont indispensables pour le cheerleading. Le short Nike Pro, par exemple, présente un tissu offrant élasticité et maintien, pour des acrobaties, des mouvements de jambes et des sauts en toute tranquillité.
Le meilleur short de compression pour le cheerleading intègre la technologie Nike Dri-FIT pour éliminer la transpiration. Pour rester sec et profiter d'un maximum de fraîcheur pendant les mouvements les plus intenses.
2. Chaussures de training
Les meilleures chaussures pour le cheerleading présentent un amorti réactif sous le pied et une adhérence multidirectionnelle sur la semelle pour tous les mouvements.
Les sneakers Nike SuperRep et Nike Metcon sont conçues pour offrir de la stabilité pendant des mouvements rapides dans différentes directions, ce qui les rend idéales pour le cheerleading.
Pour ceux qui débutent en cheerleading et qui préfèrent une chaussure polyvalente pouvant être utilisée pour différents sports, une paire de chaussures de tennis ou de sneakers multisports est une bonne option, comme la Nike Omni Multi-Court, conçue pour différentes surfaces et activités.
3. Chouchous, nœuds et élastiques à cheveux
Les chouchous et les élastiques à cheveux sont souvent une pièce maîtresse de la tenue de cheerleading. Fais ton choix parmi une large gamme de tissus, de motifs et de couleurs pour correspondre au style signature de l'équipe.
4. Sacs de sport
Disponibles dans une large gamme de couleurs, les sacs de sport Nike sont un accessoire indispensable pour le cheerleading, notamment pour voyager en cas de compétitions et de matchs.
Le sac de sport Nike Gym Club Training, par exemple, offre une contenance de 24 litres pour l'équipement de cheerleading : chaussures de training, accessoires, uniforme, encas, etc. Les sacs de sport Nike sont conçus en tissu durable qui résiste aux abrasions et aux déchirures, pour durer plusieurs saisons.
5. Gourdes
Les gourdes Nike se déclinent dans une multitude de tailles et d'embouts. Des bouteilles de 2 L pour les longs entraînements et les compétitions d'une journée aux petites gourdes de 0,5 L, une gourde réutilisable est un accessoire indispensable pour s'hydrater.
6. Brassières de sport
Il n'existe pas un modèle unique de brassière de sport Nike qui convient aux pros de cheerleading. Certains athlètes optent pour une brassière de sport à maintien léger, d'autres préfèrent une brassière à maintien normal ou supérieur pour réduire les mouvements de la poitrine et apporter plus de compression.
Il existe une large gamme de brassières de sport Nike pour répondre à tous les besoins. Découvre les modèles à maintien léger, normal et supérieur pour adultes et enfants.
(Contenu apparenté : Comment trouver ta taille de brassière de sport Nike)
7. Outils de renforcement musculaire et de récupération
Après de longues sessions sur le tapis, les accessoires de récupération Nike, notamment les rouleaux en mousse, les balles de massage et les bâtons de massage, peuvent aider les muscles fatigués à se détendre. Il existe aussi des outils pour travailler la résistance, comme des barres de push-up et des bandes de résistance, pour travailler le renforcement musculaire en dehors des tapis.
8. Hauts de training
Des hauts de compression moulants aux tee-shirts amples en coton, les hauts de training Nike Cheerleading sont conçus pour s'adapter aux préférences de style et de tenue. Le plus important dans un haut de cheerleading, quel que soit le modèle, c'est le Nike Dri-FIT, un tissu haute performance pour évacuer rapidement la transpiration.
9. Ensembles assortis
Reste au chaud tard dans la saison avec un ensemble assorti confortable qui correspond aux couleurs de l'équipe. Les ensembles assortis Nike Sportswear Club Fleece proposent des pulls à col ras-du-cou et des pantalons de jogging dans un vaste éventail de couleurs. Le tout avec une doublure duveteuse isolante en tissu Fleece, idéale pour les échauffements et les étirements.
10. Vestes de training avec ou sans manches
Pour affronter le froid pendant les matchs et les compétitions, équipe-toi d'une veste Nike conçue pour le sport. Les vestes de training Nike sont conçues dans un tissu léger, anti-transpiration et offrent une élasticité sans contrainte, pour effectuer les routines d'entraînement tout en restant couvert.
Rédaction : Julia Sullivan