Le secret d'une motivation sans fin

Quelle est la vraie raison qui vous a conduit à définir vos objectif de santé et de bien-être ? Dans cet article, vous apprendrez comment identifier votre « pourquoi », et comment utiliser cette intention pour rester motivé.



Vous vous ennuyez ou manquez d'inspiration pendant vos entraînements ? Il est temps d'identifier vos motivations : le « pourquoi » de vos séances de training. Il s'agit là des véritables raisons pour lesquelles vous faites autant d'efforts. D'après Branden Collinsworth, Nike Master Trainer, repenser à votre « pourquoi » chaque fois que vous vous sentez trop fatigué ou que vous ressentez l'envie de tout arrêter peut vous inciter à vous y remettre.



Alors, pourquoi vous entraînez-vous ? La réponse n’est pas aussi simple que de dire : « Je veux avoir un beau corps » ou « Je veux me sentir moins stressé ». C’est peut-être la première réponse qui vous vient en tête, mais ces raisons sont superficielles. Sans chercher à comprendre ce qui en est à l'origine, leur influence s’estompe rapidement, et vos motivations à vous entraîner peuvent suivre le même chemin.