Le secret d'une motivation sans fin
État d'esprit
Par Nike Training
Développez une passion et une persévérance sans fin en identifiant le « pourquoi » de votre entraînement.
Quelle est la vraie raison qui vous a conduit à définir vos objectif de santé et de bien-être ? Dans cet article, vous apprendrez comment identifier votre « pourquoi », et comment utiliser cette intention pour rester motivé.
Vous vous ennuyez ou manquez d'inspiration pendant vos entraînements ? Il est temps d'identifier vos motivations : le « pourquoi » de vos séances de training. Il s'agit là des véritables raisons pour lesquelles vous faites autant d'efforts. D'après Branden Collinsworth, Nike Master Trainer, repenser à votre « pourquoi » chaque fois que vous vous sentez trop fatigué ou que vous ressentez l'envie de tout arrêter peut vous inciter à vous y remettre.
Alors, pourquoi vous entraînez-vous ? La réponse n’est pas aussi simple que de dire : « Je veux avoir un beau corps » ou « Je veux me sentir moins stressé ». C’est peut-être la première réponse qui vous vient en tête, mais ces raisons sont superficielles. Sans chercher à comprendre ce qui en est à l'origine, leur influence s’estompe rapidement, et vos motivations à vous entraîner peuvent suivre le même chemin.
« Repenser à votre "pourquoi" chaque fois que vous vous sentez trop fatigué ou que vous ressentez l'envie de tout arrêter peut vous inciter à vous y remettre. »
Branden Collinsworth, Nike Master Trainer
Selon Branden Collinsworth, pour que votre « pourquoi » vous motive réellement, il doit être profondément personnel et avoir de véritables enjeux émotionnels. Pour le déterminer, il vous suffit de prendre cinq minutes pour réaliser ces trois étapes simples :
- Trouvez un endroit calme et paisible pour réfléchir.
Vous n’avez pas besoin d'avoir plusieurs heures devant vous ou de vous rendre dans un endroit « zen » en particulier. Trouvez simplement un lieu où vous ne serez pas dérangé et où vous pourrez vous plonger dans vos pensées. Munissez-vous d'un crayon et de papier ou de votre téléphone pour noter vos réflexions, qui vous aideront ensuite à élaborer vos réponses.
- Demandez-vous ce que vous souhaitez accomplir avec votre entraînement.
Vous voulez soulever plus de poids ? Courir plus vite ? En plus du physique, pensez à vos objectifs mentaux. Notez toutes les réponses qui vous viennent en tête.
- Maintenant, appronfondissez : quel sentiment se cache derrière ces réponses ?
Examinez la liste des raisons pour lesquelles vous vous entraînez et poussez votre réflexion pour chacune d’elles jusqu’à ce qu’elles soient liées à une émotion brute et sincère. Par exemple, si vous avez écrit « Je veux être un meilleur athlète », réfléchissez à la raison pour laquelle vous le souhaitez vraiment. Peut-être que cela vous rend plus fort, en meilleure forme. Et peut-être qu'être fort et en forme vous apporte joie et assurance. Ces sentiments rendent votre vie plus amusante et agréable. Voilà votre « pourquoi ». Repensez-y à chaque fois que vous manquez de motivation.