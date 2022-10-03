Il était une fois une jeune fille qui courait tellement que sa mère la surnommait « cheval ». Lorsque Jawahir était enfant, elle passait son temps à jouer au foot avec ses huit frères : dans le jardin, dans la cour devant la maison, et même dans la maison !

En grandissant, JJ a décidé de faire carrière dans le monde du football. Elle est devenue la première arbitre féminine de confession musulmane au Royaume-Uni. Puis, un jour, JJ a remarqué que ses sept nièces débordaient d'énergie, et qu'elles avaient besoin de se dépenser. Elle s'est alors souvenue des parties de foot de son enfance avec ses frères, et elle a compris que le rôle d'entraîneuse lui offrait une autre voie pour continuer à s'impliquer dans le monde du football.

Lors du premier entraînement, JJ a commencé par les bases. Elle a montré aux jeunes filles comment frapper dans un ballon, tout en les encourageant pendant qu'elles sprintaient sur le terrain. Guidant ses sept nièces aux sourires radieux tout au long des exercices, JJ les motivait à courir un peu plus vite et à frapper un peu plus fort dans le ballon. Cela lui a beaucoup rappelé sa propre enfance.