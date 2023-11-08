Les moves ? C'est bon. L'énergie ? C'est bon. Le look ? C'EST BON.
Découvre les tenues qui donnent à la jeune danseuse Fleur Zwartkruis la confiance nécessaire pour dominer le dancefloor.
Je m'appelle Fleur. J'ai 15 ans. Et je danse.
Quand je danse, j'arrive à mieux m'exprimer si ma tenue est stylée. Ça booste ma confiance en moi et me connecte à la culture. Ça fait partie de mon art.
Le plus important pour moi, c'est de composer un dressing unique qui reflète ma personnalité.
Laisse-moi te montrer quelques-unes des tenues qui me donnent envie de bouger !
Sur le dancefloor, j'aime porter un pantalon baggy (le plus confortable possible) avec un t-shirt stylé et féminin.
J'aime aussi ajouter un pull par-dessus ce que je porte pour encore plus de swag. Et, bien sûr, je complète avec une paire de Air Force 1.
Quand je veux vraiment ajouter la touche « Fleur » à mon look, je porte des couleurs qui claquent et surtout… j'accessoirise !
Je grandis et mon style évolue, je me sens plus à l'aise dans certains vêtements et moins dans d'autres. Et c'est normal. J'aime trouver mon style et être différente. J'essaie simplement d'être la version de moi-même qui me convient le mieux.
Si tu es à la recherche de nouveaux styles, je te conseille de commencer par les sneakers. Après tout, tu vas les porter souvent parce que tu adores bouger ! Mes préférées sont les Dunk et les Air Force 1. Mais tout le monde est différent. Alors à toi de trouver ton style. 🫰
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