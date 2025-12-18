La Nike Tiempo Maestro transforme chaque occasion en grande victoire
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Avec son empeigne spécialement conçue en cuir Techleather ultra-douce, cette nouvelle chaussure de la collection Tiempo va révolutionner le game.
- Dernier modèle Tiempo de Nike, la Tiempo Maestro est une chaussure de foot innovante conçue pour aider à transformer les opportunités en actions gagnantes.
- L'innovation révolutionnaire de la Tiempo Maestro réside dans une matière supérieure en cuir extrêmement douce et technique appelée Techleather qui épouse le pied comme une seconde peau.
- Parallèlement à la Maestro, trois autres modèles Tiempo conçus pour répondre aux différents besoins des athlètes sont lancés.
- La nouvelle gamme Tiempo sera disponible dans le monde entier sur nike.com et chez certains revendeurs le 22 janvier 2026.
La Nike Tiempo Maestro est venue à la rescousse de tous les matchs de foot sur le fil. Conçue dans un matériau supérieur haut de gamme en cuir technique ultra-doux, la Maestro te donne le coup de pouce dont tu as besoin pour prendre rapidement le contrôle du ballon et remporter la victoire lors des matchs les plus serrés. Ce que les athlètes apprécient le plus dans ce cuir technique connu sous le nom de Techleather, c'est qu'il offre des similitudes avec le cuir sans compromettre les performances.
« Les athlètes ont réclamé toutes les qualités du cuir naturel : l'ajustement, le toucher, la confiance, sans freiner les performances », explique Marian Dougherty, Vice President of Global Football Footwear pour Nike. Le Techleather, c'est exactement ça, si ce n'est plus : une matière en accord avec l'héritage de la Tiempo, qui redéfinit les possibles de la chaussure en cuir. »
Comme les autres chaussures de la collection Nike Tiempo, la Tiempo Maestro aide les attaquants et attaquantes créatifs à s'emparer rapidement du ballon. Ce qui différencie la Maestro, c'est sa plaque fendue innovante qui permet au matériau révolutionnaire de l'empeigne de bien envelopper le pied pour une sensation ballon au pied plus homogène.
Les athlètes qui ont testé la Tiempo Maestro rapportent que le nouveau matériau de l'empeigne offre des performances égales même dans des conditions d'humidité extrême, un prérequis pour le plus grand tournoi de foot du monde à l'été 2026. Comme les jeux se déroulent souvent dans des conditions humides, il s'agit d'une avancée significative.
Les caractéristiques supplémentaires de la Maestro comprennent un col en maille et des œillets intégrés qui complètent son empeigne en Techleather. Le résultat ? Un maintien dynamique et un ajustement parfait. Sur la semelle, les crampons coniques torsadés, colorés et en forme de lame, ressortent contre le violet caractéristique de la chaussure pour un look audacieux qui offre une adhérence et un contrôle exceptionnels. Cette puissante combinaison de technologies innovantes permet des virages rapides et une accélération dans les moments critiques, donnant aux athlètes la possibilité de voler le ballon et de marquer.
« La Maestro, c'est l'équilibre parfait entre des chaussures de foot légères et innovantes, et un cuir premium iconique — avec une dose de style en plus », déclare le footballeur allemand et athlète Nike Jamal Musiala.
Parallèlement à la Maestro, trois autres modèles Tiempo conçus pour répondre aux demandes les plus spécifiques des athlètes sont lancés. La Tiempo Ligera, un modèle simple et traditionnel conçu à la fois pour la légèreté et la performance ; la Tiempo ReactGato, la chaussure de sport en salle ultime conçue pour les joueurs et joueuses de futsal de compétition ; et la Tiempo StreetGato, une option pratique bien adaptée à la fois au terrain et à l'usage quotidien.
La nouvelle gamme Nike Tiempo sera disponible dans le monde entier le 22 janvier 2026, sur nike.com et chez certains revendeurs.