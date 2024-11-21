Kobe 9 Protro : comment la quête incessante de perfection de Kobe Bryant a redéfini un chef-d'œuvre
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Découvre tout ce que tu as toujours voulu savoir sur la création de la Kobe 9 Protro.
Dans les mois qui ont précédé le lancement de la Kobe 9, Eric Avar, vice-président de l'innovation chez Nike (l'un des designers de sneakers les plus prolifiques au monde), s'est préparé à présenter à Kobe Bryant la toute dernière chaussure de sa série signature.
Au fil des années et des sorties de nombreuses chaussures signature, Eric et Kobe se sont mis d'accord sur une formule gagnante. Avant validation, chaque design de Kobe 9 devait intégrer trois piliers : l'art, la science et l'histoire.
Pendant leur réunion, Eric présente à Kobe le premier prototype de la Kobe 9. Quand Eric lui tend la chaussure, Kobe la repousse. « Ton équipe et toi devez revenir en arrière et comprendre l'histoire de la chaussure, parce qu'ici il n'y en a pas. »
Après cette entrevue, Eric passe tout le trajet retour à réfléchir à la manière de corriger le tir, en se concentrant sur le pilier manquant : l'histoire. Son équipe modifie le revêtement pour laisser plus de surface à l'expression et travaillé sur différentes couleurs liées aux histoires de plusieurs artistes et musiciens qui ont inspiré Kobe.
« Tout à coup, c'est devenu une grande toile blanche pour raconter l'histoire et donner vie à l'inspiration et à l'esprit de visionnaires et artistes que Kobe aimait beaucoup », explique Eric.
La Kobe 9 s'éloigne des standards de l'industrie avec une version montante qui enveloppe le haut de la cheville. Elle est inspirée de la curiosité de Kobe pour les boxeurs et leurs programmes d'entraînement. Une version basse et une version en mesh tissé naîtront par la suite.
La Kobe 9 et son design emblématique ont fait des vagues lors de sa sortie, en devenant la première chaussure de l'histoire de Nike Basketball à intégrer la matière Flyknit.
Les fans de sneakers ont qualifié cette chaussure de chef-d'œuvre. Son succès a mis encore plus de pression à l'équipe chargée de concevoir la version Protro prévue pour 2024.
Comment améliorer un chef-d'œuvre ?
Une Protro (ou performance rétro) consiste à ajouter des éléments de performance à une silhouette existante. C'est un terme que Kobe lui-même a inventé dans sa quête perpétuelle d'excellence. Les équipes Design et Produit de Nike ont pris à cœur le concept Protro et ont adopté l'état d'esprit de Kobe dans leur manière de moderniser la technologie de la Kobe 9 pour les clients et clientes d'aujourd'hui.
La mousse Lunarlon a été remplacée par de la mousse React, pour un meilleur retour d'énergie et une plus grande réactivité. Cet ajustement offre aux athlètes de nouvelles sensations sous le pied tout en conservant l'empeigne Flyknit d'origine.
Le motif d'adhérence a été amélioré avec une ligne d'adhérence supplémentaire sur la partie médiane de la chaussure. Le but : pouvoir changer de direction avec l'intérieur du pied sans avoir l'impression de glisser. L'adhérence repensée au niveau de la semelle intermédiaire répartit les points de pression sur la semelle extérieure en caoutchouc en imitant les contours naturels du pied.
Objectif : donner aux joueurs et joueuses un avantage sur leurs adversaires en leur permettant de se donner à 100 % dans leur quête de progression, grâce à un maintien fiable.
« La Kobe 9 a été conçue pour être la chaussure la plus innovante de l'histoire de Nike Basketball à sa sortie. On a donc fait pareil avec la Protro. On veut offrir aux athlètes la meilleure adhérence et la meilleure sensation sous le pied, tout en garantissant un bon maintien avec le contrefort de talon en fibre de carbone. Cette chaussure est faite pour donner le meilleur de soi-même et adopter la Mamba Mentality », explique Bronson Yim, Product Manager pour les chaussures Kobe chez Nike.
Même si beaucoup de choses ont changé depuis le lancement initial, l'objectif reste le même : offrir aux athlètes la meilleure technologie, pour leur permettre d'atteindre le plus haut niveau dans leur quête de perfection.
Pour célébrer l'anniversaire de Kobe et son héritage, la Kobe 9 Protro sortira le 23 août 2024 dans certaines régions. La Kobe Protro 9 « Halo » sortira via SNKRS et chez certains revendeurs en pointures adulte. D'autres coloris suivront dans les mois à venir.
Rédaction : Afnan Altimimi