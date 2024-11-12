La Jordan Heir Series célèbre l'excellence du basket féminin

Les femmes ont révolutionné l'univers du basket. « Nous sommes en train de vivre une époque décisive et pleine de changements dans le sport, en particulier chez les femmes », déclare Rhyne Howard, ailière des Dream d'Atlanta et athlète féminine Jordan. C'est donc tout naturellement que Jordan s'engage à célébrer et à soutenir les joueuses.

En 1998, Jordan lance sa première chaussure de basket spécialement conçue pour les femmes : la Air Jordan OG. Depuis, la marque a conçu des chaussures pour les pros comme Maya Moore, ancienne joueuse des Lynx du Minnesota, et Kia Nurse, arrière des Sparks de Los Angeles, avant de sortir les Air Jordan 37 et 38. Plusieurs athlètes féminines de la Jordan Family ont aussi participé à des compétitions avec des versions Player Edition de la Air Jordan, de la Tatum 2 et de la Luka 3.