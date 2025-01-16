Passe à l'action avec rapidité et fluidité grâce à la Zion 4 de Jordan

Les deux autres coloris reprennent les motifs de la Zion 3. « Mud to Marble », un coloris sobre marron chocolat qui contraste avec les détails vert pâle, évoque le travail acharné de Zion Williamson pour « se sortir de la boue » : son parcours depuis ses débuts dans une petite ville de Caroline du Sud jusqu'à son arrivée en NBA. « Forged in Fire », coloris flamboyant orange, noir et blanc, est aussi inspiré de la vie de la star du basket depuis ses débuts modestes. Et enfin, un traditionnel coloris blanc et noir viendra compléter la gamme Zion 4 (patience, sa sortie est prévue pour bientôt !).



La Zion 4 sera bientôt disponible sur Jordan.com et chez certains revendeurs.