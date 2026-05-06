Joue avec assurance et maîtrise avec la Luka 5 de Jordan Brand

Découvre la Luka 5 : bouge avec confiance et maîtrise
Actus produits
Profite d'une meilleure propulsion, d'une plus grande stabilité et d'encore plus d'adhérence grâce aux améliorations intelligentes de la Luka 5 de Jordan Brand.
- La Luka 5 de Jordan Brand, la dernière chaussure signature de Luka Dončić, est conçue pour les changements rapides et les attaques furtives.
- Flexible mais stable, la Luka 5 offre l'équilibre et le contrôle nécessaires pour le recul caractéristique du joueur vedette.
- Les caractéristiques intéressantes de la Luka 5 comprennent une couche Strobel Zoom pleine longueur pour un rebond supplémentaire et une ISOband pour un contrôle accru.
- La Luka 5 sera disponible le 8 janvier 2026 sur Jordan.com et dans certains magasins.
Pour les athlètes qui osent faire leur propre saut en arrière comme celui de Luka Dončić, Jordan Brand lance la Luka 5. La dernière version est la même Luka que les fans adorent, mais avec des améliorations essentielles qui aident les athlètes à imiter les mouvements clés du joueur vedette.
Plusieurs technologies ajoutées favorisent ces mouvements. Elles comprennent le tout premier Zoom Strobel pleine longueur de la ligne signature Luka pour propulser le pied vers l'avant avec une plus grande puissance. Une ISOband qui semble être parfaitement intégrée à la chaussure apporte une plus grande stabilité et un meilleur contrôle tout en permettant des poussées sous plusieurs angles, et la semelle intermédiaire ultra-moelleuse en mousse Cushlon 3.0 donne l'impression de marcher sur des nuages.
« Travailler avec Jordan Brand sur la Luka 5 consistait à créer quelque chose qui correspond à mon jeu et qui continue d'évoluer avec moi, explique Luka. Le Zoom Strobel et l'ISOband sur toute la longueur me donnent ce pop et ce contrôle supplémentaires pour que je puisse attaquer de n'importe quel endroit. Dès que je noue les lacets, je sais que je suis prêt pour l'action. »
Les nouvelles technologies de la Luka 5 s'associent à un look et à une sensation familiers pour une mise à jour intéressante.
Comme ses prédécesseurs, la Luka 5 partage la même sensation familière sur le terrain, la même décélération et la même maniabilité. Le design bas de la Jordan Luka 5 rapproche le pied du terrain, tandis que son motif d'adhérence à chevrons sur toute la longueur avec caoutchouc HART aide les joueurs à effectuer des arrêts rapides et soudains.
La nouvelle silhouette intègre également l'ISOplate exclusive de la marque Jordan — une technologie de marque de la ligne signature Luka spécialement conçue pour une stabilité exceptionnelle et une rigidité en torsion pour maintenir les pieds des joueurs verrouillés. Associées à l'ISOplate emblématique de la gamme, les nouvelles technologies ajoutent une sensation de contrôle à 360 degrés, faisant de la Luka 5 la chaussure idéale pour des changements rapides et inattendus dans plusieurs directions.
Côté style, la Luka 5 est lancée dans le coloris Venom, avec une couleur Illusion Green saisissante et des touches de noir. D'autres looks distinctifs faisant référence au jeu de la star des Lakers de Los Angeles devraient suivre.
La Jordan Luka 5 sera disponible sur Jordan.com et chez certains revendeurs le 8 janvier 2026.