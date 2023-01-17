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Dernière mise à jour : 17 janvier 2023
2 min. de lecture

Air Jordan 2

Sortie de la version originale (1986)
Designer (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Artefact d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris (WHITE/RED)
Prix d'origine (100 $)
Référence (4361)

Air Jordan 2

Sortie de la version originale (1986)
Designer (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Artefact d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris (WHITE/RED)
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Jordan voit grand

La Air Jordan 2 inaugure une nouvelle ère. Lancée dans le sillage de la première chaussure de Michael Jordan, elle combine pour la première fois haute couture et basket, marquant un réel tournant dans l'histoire du sport.

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Style et explosivité

Lignes épurées, unité Air encapsulée sur toute la longueur, absence du Swoosh signature… Fabriquée en Italie, la Air Jordan 2 affiche un niveau de sophistication inédit. Conçu par Bruce Kilgore, l'homme derrière l'emblématique Air Force 1, le modèle a fait sa sortie de 1986 à 1987. Mais l'héritage perdure avec la AJ2 Retro.

Coloris

Date de première publication : 17 janvier 2023